أهدر ركلة ترجيح ضد مصر.. ذا أثليتك: هال سيتي على أعتاب ضم موهبة أستراليا

توصل نادي هال سيتي الإنجليزي لاتفاق لضم الأسترالي لوكاس هارينجتون من كولورادو رابيدز الأمريكي.

المدافع صاحب الـ 18 عاما شارك في كأس العالم 2026 وأهدر ركلته الترجيحية ضد مصر في دور الـ 32 في الشهر الماضي.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن النادي العائد حديثا للدوري الإنجليزي سيضم اللاعب اليافع مقابل 17 مليون دولار بالإضافة لـ 6 ملايين دولار مكافآت و15% من نسبة إعادة البيع.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب لم يتوصل بعد لاتفاق نهائي على البنود الشخصية لكنها لن تشكل عائق لانتقاله.

وارتبط اسم المدافع الشاب بالانتقال لبرشلونة وليفربول في وقت سابق.

وانضم هارينجتون لرابيدز في 2026 بعقد يمتد لـ 2029 مع خيار التمديد لموسم إضافي، وخاض 17 مباراة بقميص فريقه في الدوري الأمريكي.

وساهم تألق اللاعب الشاب في كأس العالم خاصة في دور المجموعات في جذب الأنظار.

وانتقد العديد توني بوبوفيتش مدرب أستراليا لتركه المدافع الشاب يسدد الركلة الترجيحية الرابعة ضد مصر.

ودافع المدرب المخضرم عن قراره قائلا: "من السهل الحديث بعد فوات الآوان، الحديث كان سيختلف لو سجل. حينها كنتم ستقولون يا له من أكر رائع أن يتقدم لاعبا بعمر 18 عاما ويسجل ركلته الترجيحية".

وكشف "شارك في آخر مباراتين بعمر 18 عاما، وإذا لم أثق به لم أكن لأشراكه، ضد باراجواي شتت من على خط المرمى، فما الفرق مع ركلة الترجيح؟".

وانتصر منتخب مصر على أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 وحجز بطاقة التأهل لدور الـ 16.

وعاد هال سيتي إلى الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2016-17.

وسيكون هارينجتون رابع صفقات النمور بعد الحارس جاك بوتلاند والياباني هيديماسا موريتا والإنجليزي مات تارجت لاعب نيوكاسل السابق.

ويبدأ هال سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة مانشستر يونايتد يوم 22 أغسطس المقبل.

وفي الوديات فاز الفريق الإنجليزي على كونيا سبور وريزا سبور وتعادل مع قاسم باشا التركي استعدادا للموسم الجديد.