خبر في الجول - في الفئة المميزة.. الأهلي قدم عرضا لتجديد تعاقد إمام عاشور

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 22:47

كتب : FilGoal

هدف إمام عاشور - مصر - أستراليا

قدّم الأهلي عرضا للاعبه إمام عاشور لتجديد تعاقده.

ويمتد تعاقد إمام عاشور مع الأهلي حتى صيف 2028.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عرض الأهلي وصل لـ 35 مليون جنيه في الموسم الواحد.

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وسيتواجد إمام في الفئة المميزة الخاصة برواتب اللاعبين في الأهلي.

ويعد ذلك نفس العرض المقدم من الأهلي لمصطفى شوبير ومحمد هاني.

وسبق أن كشف FilGoal.com رفض الأهلي عرضا من كونيا سبور التركي بسبب ضعف المقابل المالي لضم لاعب وسط منتخب مصر. (طالع التفاصيل)

كما سبق وأن أشارت تقارير سعودية لوجود اهتمام من اتحاد جدة السعودي، وكذلك سيلتك الاسكتلندي.

وانضم لاعب غزل المحلة والزمالك السابق إلى الأهلي في صيف 2023 قادما من ميتيلاند الدنماركي.

وخاض إمام 105 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 32 هدفا وصنع 25 في جميع المسابقات.

وتوج لاعب الوسط بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر وكأس السوبر المصري مرتين وكأس القارات الـ 3 ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية.

وسجل عاشور هدفين في كأس العالم 2026، الأول ضد بلجيكا بتسديدة صاروخية، والثاني أمام أستراليا برأسية قوية.

الهدفان كانا باكورة الأهداف الدولية لإمام عاشورالذي لعب 34 مباراة بقميص الفراعنة.

الأهلي إمام عاشور
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