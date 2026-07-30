خبر في الجول - الأهلي يرفض عرضا من كونيا سبور التركي لضم إمام عاشور

رفض النادي الأهلي عرضا من كونيا سبور التركي، لضم إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي رفض العرض لضعف المقابل المادي المعروض من النادي التركي.

وعرض كونيا سبور 3 ملايين دولار للحصول على خدمات عاشور، حسبما علم FilGoal.com

ويرتبط إمام عاشور بعقد مع الأهلي حتى صيف 2028.

ونشرت صحيفة الرياضية السعودية في وقت سابق، عن رفض الأهلي عرضا من اتحاد جدة لضم اللاعب بمقابل 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار كراتب للاعب، متمسكا بالحصول على مقابل مادي أكبر.

ولعب إمام عاشور البالغ 28 عامًا في 247 مباراة، سجَّل خلالها 53 وصنع 37 هدفًا.

ويرتبط إمام عاشور بعقد مع الأهلي حتى صيف 2028.

وذكر موقع celtsarehere أن مارتن أونيل مدرب سيلتك الاسكتلندي استفسر شخصيا عن إمكانية ضم إمام عاشور نجم منتخب مصر هذا الصيف.

وذلك بعد تألقه اللافت في نهائيات كأس العالم 2026 مع المنتخب المصري.

وأضاف التقرير أن أونيل الذي يقيّم عدة خيارات لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد يهتم كثيرا بإمكانية ضم لاعب وسط الأهلي.

وانضم لاعب غزل المحلة والزمالك السابق إلى الأهلي في صيف 2023 قادما من ميتيلاند الدنماركي.

وسجل عاشور هدفين في كأس العالم 2026، الأول ضد بلجيكا بتسديدة صاروخية، والثاني أمام أستراليا برأسية قوية.

الهدفان كانا باكورة الأهداف الدولية لإمام عاشورالذي لعب 34 مباراة بقميص الفراعنة.