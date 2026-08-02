طبيب مصري ينضم لأكاديمية أرسنال

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 20:41

كتب : FilGoal

أرسنال أمام بايرن ميونيخ

انضم عمر محجوب الطبيب المصري إلى أكاديمية نادي أرسنال الإنجليزي.

وكتب الطبيب عبر حسابه على "إنستجرام": يسرني أن أعلن انضمامي إلى نادي أرسنال كأخصائي علاج طبيعي في الأكاديمية.

وأضاف "فخور بانتمائي إلى النادي وثقافته وأسلوب أرسنال. أتطلع بشوق للعمل مع فريق رائع بينما أواصل تطوير مسيرتي المهنية في مجال العلاج الطبيعي الرياضي. أتطلع إلى هذه الرحلة الممتعة".

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وسبق أن عمل عمر في نادي برينتفورد الإنجليزي.

وشكر الطبيب المصري نادي برينتفورد في رسالته عبر موقع "لينكد إن": "مع بداية كل فصل، ينتهي فصل آخر. أود أيضا أن أتوجه بجزيل الشكر لكل فرد في نادي برينتفورد على جعل الموسمين الماضيين لا يُنسيان".

وأضف "كان شرفا لي أن أكون جزءا من النادي، وأنا ممتن للغاية للعمل جنبا إلى جنب مع هذا الفريق الرائع والداعم، مع استمراري في النمو على الصعيدين الشخصي والمهني".

ويستعد أرسنال لاحقا لمواجهة ريال بيتيس الإسباني يوم الأربعاء المقبل في دبلن بأيرلندا.

ثم يواحه بوروسيا دورتموند الألماني في التاسع من أغسطس ثم كومو الإيطالي بعد 3 أيام.

ويستهل أرسنال موسمه بلقاء مانشستر سيتي يوم 16 أغسطس في درع المجتمع.

ويبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة بورنموث يوم 21 أغسطس الجاري.

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