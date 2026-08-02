تشيلسي يعلن ضم فالنتين باركو

أعلن نادي تشيلسي تعاقده رسميًا مع الأرجنتيني فالنتين باركو قادمًا من ستراسبورج الفرنسي، بعقد يمتد حتى عام 2033.

ومن المقرر أن ينضم لاعب الوسط صاحب الـ21 عامًا إلى تدريبات الفريق خلال الفترة المتبقية من الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو.

وبدأ باركو مسيرته مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول بعمر 16 عامًا بعد تصعيده من قطاع الناشئين، وحقق عدة ألقاب قبل انتقاله إلى برايتون الإنجليزي في عام 2024.

وخلال فترة وجوده في برايتون، خرج معارًا إلى إشبيلية الإسباني ثم ستراسبورج الفرنسي، قبل أن ينضم إلى الأخير بشكل نهائي عقب موسم 2024-2025، الذي شهد تألقه ومساهمته في تأهل الفريق للمشاركة الأوروبية.

وساهم باركو في تسجيل وصناعة 12 هدفًا خلال 43 مباراة بجميع المسابقات في الموسم الماضي.

وأدى مستوى باركو مع ستراسبورج إلى استدعائه لقائمة منتخب الأرجنتين المشاركة في كأس العالم 2026، ويمتلك حتى الآن 5 مباريات دولية بقميص منتخب بلاده.

وبذلك يكون باركو رابع صفقات تشيلسي الصيفية بعد كل من ماكسينس لاكروا ومورجان روجرز وداني ويلبيك.