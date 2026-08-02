تقرير: هندرسون يكمل انتقاله إلى تشيلسي.. وموعد ظهوره الأول مع البلوز

أكمل الإنجليزي جوردان هندرسون إجراءات انتقاله إلى تشيلسي في صفقة انتقال حر، بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح، ليصبح الإعلان الرسمي عن الصفقة وشيكًا.

جوردان هندرسون النادي : لاعب حر برينتفورد تشيلسي

وبحسب الصحفي بن جاكوبس لدى شبكة أخبار ذا أثليتك، اجتاز هندرسون الفحص الطبي يوم السبت، وأتم جميع الإجراءات الخاصة بانتقاله إلى تشيلسي، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وكان برينتفورد قد أعلن الأسبوع الماضي فسخ عقد اللاعب بالتراضي، في ظل اقترابه من الانتقال إلى تشيلسي، بعدما تعاقد النادي مع مامادو سانجاري ليكون بديلًا مباشرًا له.

وسيصبح تشيلسي النادي السابع في مسيرة هندرسون، بعد تمثيل أندية سندرلاند، وكوفنتري سيتي، وليفربول، والاتفاق السعودي، وأياكس، وبرينتفورد.

وخاض لاعب الوسط، البالغ من العمر 36 عامًا، 32 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برينتفورد الموسم الماضي، سجل خلالها هدفًا وصنع ثلاثة، كما يمتلك 463 مباراة في البريميرليج طوال مسيرته.

وشارك هندرسون في مباراة واحدة فقط مع منتخب إنجلترا خلال كأس العالم 2026، بعدما تعرض لإصابة في الرسغ أثناء احتفاله بالفوز على المكسيك في دور الـ16، وخضع على إثرها لعملية جراحية.

ورغم ذلك، لم يستبعد اللاعب مواصلة مشواره الدولي بعد التعافي، ويقضي حاليًا عطلته عقب نهاية المونديال.

ومن المتوقع أن ينضم هندرسون إلى تدريبات الفريق بعد انتهاء إجازته، وقد يلحق بالمباراة الودية أمام ريال سوسيداد يوم 15 أغسطس.

لكن التقرير رجح أن يكون ظهوره الأول بقميص تشيلسي في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فولام يوم 24 أغسطس.

وارتدى هندرسون القميص رقم 6 خلال فترتيه مع أياكس وبرينتفورد، لكن الرقم يشغله حاليًا ليفي كولويل في تشيلسي.

كما اشتهر بالقميص رقم 14 مع ليفربول، إلا أن الرقم مملوك حاليًا لـ داريو إيسوجو، وقد يصبح متاحًا في حال خروج اللاعب على سبيل الإعارة.

ومن بين الأرقام المتاحة أمام هندرسون حاليًا في تشيلسي رقم 3 بعد رحيل مارك كوكوريا، ورقم 18 وهو الذي كان يرتديه مع كوفنتري سيتي، ورقم 13.