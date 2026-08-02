"لتوضيح أحدث المستجدات".. انطلاق معسكر إعداد حكام النخبة لموسم 2026-27

انطلق معسكر إعداد حكام النخبة لموسم 2026-27.

ويقام المعسكر في مركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر.

وعقدت اللجنة الرئيسية للحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح، اجتماعا مع الحكام قبل انطلاق فعاليات المعسكر، تم خلاله شرح خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وتأكيد أهمية الالتزام والتطوير المستمر، استعدادا للموسم الجديد.

ومن جانبه، أوضح عبد الفتاح أهمية تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بمستوى الحكام خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى ثقته في جميع الحكام، وشدد على أن لجنة الحكام تضم عناصر ذات كفاءة وخبرة كبيرة في مجال التحكيم.

وشهد المعسكر إلقاء عدد من المحاضرات الفنية للحكام، بمشاركة جمال الغندور، وسمير عثمان نائبي رئيس اللجنة، ووجيه أحمد ومحمود عاشور عضوي اللجنة، لتوضيح أحدث المستجدات في قوانين اللعبة، ورفع جاهزية الحكام للموسم الجديد.

أوضح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم سيتم تطبيقها في الموسم المقبل من المسابقات المحلية.

وسبق أن أعلن فيفا عن تعديلات في قانونيه قبل كأس العالم 2026. (طالع التفاصيل)

وقال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام لـ FilGoal.com في تصريح سابق: "يبدأ معسكر الحكام للموسم الجديد غدا الأحد، وسنبلغهم بالتعديلات الجديدة في قانون كرة القدم".

وأضاف "سنشرح في المحاضرة الأولى للحكام التعديلات الجديدة في مواد القانون والتي سيكون بمقدورنا تنفيذها بشكل مؤكد".

وكشف "هناك تعديلات لا بد أن تتم بموافقة لجنة المسابقات، ولذلك سنعقد معهم جلسة لأن هناك 3 تعديلات يجب تضاف في اللوائح من أجل تنفيذها".

وأردف "من بينها على سبيل المثال كاميرا الحكام والتي مفترض أن تتعاقد عليها لجنة المسابقات".

وأتم "هناك أيضا بند انسحاب الفريق أو مغادرة لاعب للفريق أرض الملعب اعتراضا على قرار الحكم ويجب أن يتواجد في اللائحة".

وجاءت اللجنة بالكامل كالتالي:

الرئيس: عصام عبد الفتاح.

نائب الرئيس: جمال الغندور.

نائب الرئيس: سمير عثمان.

عضو: أحمد وجيه.

عضو: محمود عاشور.

ومن المقرر ان تقام قرعة الدوري المصري للموسم الجديد يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 أغسطس.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي، بينما حقق بيراميدز لقب كأس مصر.