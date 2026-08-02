فوتبول إنسايدر: مانشستر يونايتد يبتعد عن صفقة ندياي

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 18:38

كتب : FilGoal

إليمان ندياي - ليفربول - إيفرتون

تضاءلت فرص مانشستر يونايتد في التعاقد مع السنغالي إليمان ندياي مهاجم إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب المقابل المالي المطلوب لإتمام الصفقة.

وبحسب موقع فوتبول إنسايدر، فإن إيفرتون حدد مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني للموافقة على

وأوضح التقرير أن نادي الهلال السعودي يتصدر سباق التعاقد مع اللاعب، إذ لا يمانع دفع قيمة الصفقة أو منحه راتبًا ضخمًا.

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ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن ندياي يفضل الاستمرار في أوروبا خلال موسم 2026-2027، وهو ما قد يمنح مانشستر يونايتد فرصة حال تغير موقفه المالي.

وانضم ندياي إلى إيفرتون في صيف 2024 قادمًا من مارسيليا مقابل 15.4 مليون جنيه إسترليني، ومنذ ذلك الحين خاض 71 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 71 هدفًا وصنع 3 أهداف.

وفي الوقت نفسه، يدرس مانشستر يونايتد خيارات هجومية أخرى أقل تكلفة، إذ أفادت تقارير باهتمامه بضم البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو جناح يوفنتوس، الذي تقدر قيمته بنحو 34 مليون جنيه إسترليني، وسط منافسة من ليفربول.

كما ارتبط النادي الإنجليزي أيضًا بالمهاجم نيكولو تريسولدي لاعب كلوب بروج، في إطار سعيه لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

بيع ندياي، وهو رقم لا ينوي مانشستر يونايتد دفعه في الوقت الحالي.

وكان يونايتد قد أبدى اهتمامه بضم اللاعب منذ شهر مارس، بعدما لفت الأنظار في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يواصل تألقه في موسم 2025-2026.

وسجل ندياي 6 أهداف وصنع 3 في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما أحرز هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين مع منتخب السنغال في كأس العالم 2026.

ويرتبط اللاعب بعقد مع إيفرتون حتى صيف 2029، لكن غياب الفريق عن البطولات الأوروبية فتح الباب أمام اهتمام عدد من الأندية بضمه.

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