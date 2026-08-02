ماركا: الأغلى في تاريخ رايو فايكانو.. تشيلسي يحسم صفقة بيب تشافاريا

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 16:25

كتب : FilGoal

بيب تشافاريا - لاعب رايو فايكانو

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن توصل نادي تشيلسي لاتفاق مع رايو فاييكانو للتعاقد مع الظهير الأيسر بيب تشافاريا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب الصحيفة، تبلغ قيمة الصفقة 25 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت، لتصبح أكبر صفقة بيع في تاريخ رايو فاييكانو، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من الرتوش الأخيرة بين الناديين.

وأشار التقرير إلى أن رايو فاييكانو كان يتمسك بالحصول على مبلغ أكبر، خاصة وأن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 50 مليون يورو، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي مع النادي اللندني.

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ويبحث تشيلسي عن بديل في مركز الظهير الأيسر بعد انتقال مارك كوكوريا إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم تشافاريا أفضل مواسمه بقميص رايو فاييكانو، إذ شارك في 44 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا وصنع ثلاثة أهداف، ليجذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وأوضحت ماركا أن باير ليفركوزن أبدى اهتمامًا أيضًا بضم اللاعب، لكن تشافاريا فضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، حيث سيعمل مجددًا تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو في تشيلسي.

وأضافت الصحيفة أن الظهير الإسباني وصل بالفعل إلى العاصمة البريطانية لندن، ومن المنتظر أن يعوض رحيل مارك كوكوريا إلى ريال مدريد، على أن ينافس الهولندي يوريل هاتو على مركز الظهير الأيسر.

وخاض تشافاريا مسيرته مع أندية فيغيريس وأولوت وريال سرقسطة، قبل أن يتألق بقميص رايو فاييكانو، ليحصل على فرصة الانتقال إلى تشيلسي في أكبر خطوة بمشواره الاحترافي.

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