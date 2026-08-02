فوت ميركاتو: كييزا يرفض عروض ثلاثي إيطاليا وأتلتيكو مدريد من أجل ليفربول

رفض الإيطالي فيديريكو كييزا الرحيل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم تلقيه عدة عروض من أندية أوروبية.

فيديريكو كييزا النادي : ليفربول ليفربول

ويعاني كييزا من قلة المشاركة مع ليفربول، إذ خاض 50 مباراة فقط في جميع المسابقات، بدأ 9 مباريات منها أساسيا.

وبحسب موقع فوت ميركاتو، فإن كييزا رفض الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، روما، نابولي، كومو، مفضلا الاستمرار مع ليفربول ومحاولة إثبات نفسه داخل الفريق.

وقال التقرير إن اللاعب متمسك بفرصته مع النادي الإنجليزي، ويؤمن بقدرته على حجز مكان أساسي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن كييزا يسعى لإقناع المدرب الجديد أندوني إيراولا، خاصة بعد معاناته في الموسم الماضي تحت قيادة أرني سلوت.

وأشار التقرير إلى أن أتلتيكو مدريد كان الأكثر اهتماما بالتعاقد مع اللاعب، إلى جانب أندية الدوري الإيطالي، التي حاولت إعادته من جديد إلى الدوري.

وسجل اللاعب 5 أهداف وصنع مثلها منذ انضمامه إلى ليفربول في 2024 مقابل 12 مليون يورو، مستفيدا من اقتراب نهاية عقده مع ناديه السابق.

ويمتد عقد كييزا مع ليفربول حتى صيف 2028، بينما يظل سجله مع الإصابات أحد أبرز التحديات التي تواجهه.

ويستعد ليفربول للموسم الجديد تحت قيادة إيراولا، في ظل سعي الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والأوروبية.