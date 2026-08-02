فوت ميركاتو: كييزا يرفض عروض ثلاثي إيطاليا وأتلتيكو مدريد من أجل ليفربول

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 14:42

كتب : FilGoal

فيديريكو كييزا - ليفربول

رفض الإيطالي فيديريكو كييزا الرحيل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم تلقيه عدة عروض من أندية أوروبية.

ويعاني كييزا من قلة المشاركة مع ليفربول، إذ خاض 50 مباراة فقط في جميع المسابقات، بدأ 9 مباريات منها أساسيا.

وبحسب موقع فوت ميركاتو، فإن كييزا رفض الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، روما، نابولي، كومو، مفضلا الاستمرار مع ليفربول ومحاولة إثبات نفسه داخل الفريق.

أخبار متعلقة:
تقرير: نجم موناكو يرفض ليفربول ويوافق على الانتقال لـ سان جيرمان ليفربول يفوز على ريكسهام في ثاني ودياته استعدادا للموسم الجديد كيركيز: ليفربول سيتحسن رغم أنه أول موسم بدون أهداف صلاح ليفربول يعلن قميصه الثاني لموسم 2026-2027

وقال التقرير إن اللاعب متمسك بفرصته مع النادي الإنجليزي، ويؤمن بقدرته على حجز مكان أساسي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن كييزا يسعى لإقناع المدرب الجديد أندوني إيراولا، خاصة بعد معاناته في الموسم الماضي تحت قيادة أرني سلوت.

وأشار التقرير إلى أن أتلتيكو مدريد كان الأكثر اهتماما بالتعاقد مع اللاعب، إلى جانب أندية الدوري الإيطالي، التي حاولت إعادته من جديد إلى الدوري.

وسجل اللاعب 5 أهداف وصنع مثلها منذ انضمامه إلى ليفربول في 2024 مقابل 12 مليون يورو، مستفيدا من اقتراب نهاية عقده مع ناديه السابق.

ويمتد عقد كييزا مع ليفربول حتى صيف 2028، بينما يظل سجله مع الإصابات أحد أبرز التحديات التي تواجهه.

ويستعد ليفربول للموسم الجديد تحت قيادة إيراولا، في ظل سعي الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والأوروبية.

فيدريكو كييزا ليفربول
نرشح لكم
أرتيتا: لن أتحدث عن فينيسيوس أو جوليان ألفاريز تقرير: تشيلسي يغلق الباب أمام برشلونة ويجدد عقد جواو بيدرو الأغلى في تاريخ النادي.. برينتفورد يضم سانجاري بصفقة قياسية سكاي: يايسله يصل معسكر نيوكاسل.. وخلال ساعات الإعلان الرسمي تزوليس سجل أول أهدافه.. أرسنال يتفوق على جيرونا برباعية تقرير: نجم موناكو يرفض ليفربول ويوافق على الانتقال لـ سان جيرمان ألونسو: مودريك قد يكون جزءا من تشيلسي في الموسم المقبل الأكبر سنا مع البلوز.. تشيلسي يضم داني ويلبيك من برايتون
أخر الأخبار
إبراهيم عادل أساسي في تشكيل نورشيلاند للمرة الأولى في الموسم 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول - الموصل العراقي يتعاقد مع يوسف أسامة نبيه 13 دقيقة | الوطن العربي
فوت ميركاتو: كييزا يرفض عروض ثلاثي إيطاليا وأتلتيكو مدريد من أجل ليفربول 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: لن أتحدث عن فينيسيوس أو جوليان ألفاريز 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شاهندة المغربي ويارا عاطف تديران مواجهة غانا ضد الكاميرون في أمم إفريقيا للسيدات 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصطفى شوبير ينتظم في تدريبات الأهلي ساعة | الدوري المصري
تقرير: تشيلسي يغلق الباب أمام برشلونة ويجدد عقد جواو بيدرو ساعة | الكرة الأوروبية
مصر ضد الأرجنتين في المركز الثاني.. بي إن سبورتس تكشف عن أكثر 10 مباريات مشاهدة بـ كأس العالم ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي 4 رئيس طرابزون سبور ينهي الجدل حول الاتفاق مع صلاح