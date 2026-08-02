أرتيتا: لن أتحدث عن فينيسيوس أو جوليان ألفاريز

يثق ميكيل أرتيتا أن أرسنال سيتحرك بقوة في سوق الانتقالات من أجل تدعيم الفريق، رافضا التعليق على الأسماء المرتبطة بالانتقال إلى النادي مثل فينيسيوس جونيور وجوليان ألفاريز.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد أرسنال

وكان قد ارتبط اسم فينيسيوس جونيور بالانتقال إلى أرسنال بسبب رفض شروط تجديد تعاقده مع ريال مدريد.

وقال أرتيتا في تصريحاته عقب الفوز على جيرونا وديا: "نحن نعمل بقوة من أجل تحسين الفريق وتطويره".

وأضاف "نتوقع حدوث تحركات خلال الأسابيع المقبلة. لدينا طموح كبير ونرغب في أن نصبح أفضل".

وعن إمكانية التعاقد مع فينيسيوس جونيور، رد قائلا: "لن أتحدث عن لاعب لا ينتمي إلى فريقنا".

كما كرر موقفه بشأن جوليان ألفاريز قائلا: "لن أتحدث عن لاعب ليس ضمن صفوفنا".

وفيما يخص مستقبل فيكتور جيوكيريس، حسم أرتيتا الجدل قائلا: "جيوكيريس سيبقى معنا".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت أرسنال بالتعاقد مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، إلى جانب اهتمامه بضم جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى أرسنال لمواصلة المنافسة على الألقاب في الموسم الجديد بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قبل أن يخسر اللقب.

وينتهي عقد الدولي البرازيلي مع النادي الملكي في صيف 2027، مما يفتح باب التكهنات حول مستقبله.

ولا يزال مستقبل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد مجهولا خاصة في ظل اهتمام الفريق بالتعاقد مع يان ديوماندي جناح لايبزيج الألماني في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.