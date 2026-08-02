شاهندة المغربي ويارا عاطف تديران مواجهة غانا ضد الكاميرون في أمم إفريقيا للسيدات

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 14:17

كتب : FilGoal

شاهندة المغربي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اختيار ثنائي تحكيم مصري لإدارة مواجهة غانا ضد الكاميرون في أمم إفريقيا للسيدات.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا 2026 في الفترة من 26 يوليو وحتى 16 أغسطس.

وكشف الاتحاد المصري عن قرار لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الثنائى المصري شاهندة المغربي حكمة للساحة ويارا عاطف حكمة مساعدة في لقاء منتخبي غانا والكاميرون ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

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ويتكون طاقم تحكيم اللقاء من: المصرية شاهندة المغربي حكمة للساحة ويعاونها كل من أسماء فريال مساعدة أولى والمصرية يارا عاطف مساعدة ثانية وزليخة هرماس حكمة رابعة ولحلو بن براهيم حكماً لتقنية الفيديو ودرصاف جنواطي حكماً مساعداً لتقنية الفيديو.

ومن المقرر إقامة اللقاء، اليوم الأحد، على إستاد مولاي رشيد، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب منتخبا الكاميرون وغانا على قمة المجموعة الرابعة بعد الفوز في الجولة الأولى.

وتغلب منتخب غانا على كاب فيردي بهدفين دون مقابل.

بينما تغلب منتخب الكاميرون على مالي بهدفين مقابل هدف واحد.

أمم إفريقيا للسيدات غانا الكاميرون شاهندة المغربي
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