توروب: كنت مع الأهلي الذي يضم 80 مليون مشجع.. ولم أتردد في العودة إلى جينك

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 12:19

كتب : FilGoal

ييس توروب - مدرب جينك البلجيكي

تحدث يِس توروب مدرب فريق جينك عن تجربته السابقة مع الأهلي صاحب الشعبية الكبيرة.

وأعلن نادي جينك تعيين ييس توروب مدربا جديدا للفريق بعقد يمتد حتى عام 2029.

وقال توروب عبر nieuwsblad البلجيكية: "كنت في مصر مع النادي الأهلي، الذي يضم 80 مليون مشجع".

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وتابع "اتخذت قرارا سريعا بالعودة إلى جينك والتوقيع لعقد لمدة ثلاث سنوات، لأنني ما زلت أطمح لتحقيق المزيد هنا".

وشدد "بالطبع أفضل الفوز دائما على الخسارة، لكن فترة الإعداد تمنحك الصورة الأوضح عندما تواجه منافسين أقوياء. اللاعبون أدركوا أن هناك الكثير من العمل، ولن يدخل أحد الموسم وهو يشعر بالاكتفاء".

وأضاف "سنخوض مباراتين، وأريد أن يحصل كل لاعب على عدد دقائق كاف، لا يوجد فريق أساسي وآخر بديل، بل نحاول تجربة بعض الأمور وبناء تفاهمات بين اللاعبين".

وشدد المدرب الدنماركي "لا أحب اللاعبين الذين يعتقدون أنهم ضمنوا مكانهم، على الجميع القتال دائما".

واختتم توروب تصريحات بتحديد أهدافه في الموسم "نريد التأهل إلى أوروبا. هذا ناد يجب أن يكون حاضرًا على الساحة الأوروبية دائما".

ويخلف توروب المدرب نيكي هاين، ليعود مجددا إلى قيادة الفريق بعد تجربة سابقة خلال موسم 2020-2021.

وسبق لتوروب تدريب أندية عدة، أبرزها أوجسبورج، كما حقق ألقاب الدوري الدنماركي مع ميتييلاند وكوبنهاجن.

كما توج الموسم الماضي بكأس السوبر المصري مع الأهلي.

وقاد توروب النادي الأهلي في 36 مباريات بمختلف البطولات، حقق الفوز في 18، وتعادل 9 مباريات وتلقى 9 هزائم.

وحقق الدنماركي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 32 ودوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.

واحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة مقابل 54 لبيراميدز و56 للزمالك بعد نهاية الموسم.

الأهلي جينك توروب
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