رومانو: يوفنتوس تراجع عن فكرة ضم إيميليانو مارتينيز

تراجع نادي يوفنتوس عن فكرة التعاقد مع إيميليانو "ديبو" مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

إيميليانو مارتينيز النادي : أستون فيلا يوفنتوس

وبحسب رومانو، أبلغ يوفنتوس إدارة أستون فيلا بقراره عدم المضي قدمًا في الصفقة، بعد مراجعة داخلية أجراها النادي خلال الأيام الماضية.

وأوضح التقرير أن النادي الإيطالي يرى أن التكلفة المالية لإتمام التعاقد مع الحارس الأرجنتيني مرتفعة للغاية، وهو ما دفعه لصرف النظر عن الصفقة بشكل نهائي.

وكان ديبو مارتينيز قد ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس في ظل بحث النادي الإيطالي عن تدعيم مركز حراسة المرمى، قبل أن يتراجع عن اهتمامه بسبب المقابل المالي المطلوب.

وتحدث لوشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس عن إحتمالية التعاقد مع الحارس الأرجنتيني قائلا: "إيميليانو مارتينيز لاعب يرغب في الانتقال هذا الصيف، ونحن نبحث عن منافسة في مركز حراسة المرمى."

وأضاف "لدينا بالفعل حارسان في الوقت الحالي."

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن يوفنتوس لم يقترب حتى الآن من القيمة المالية التي يطلبها أستون فيلا للموافقة على بيع مارتينيز.

ويمتد عقد مارتينيز مع أستون فيلا حتى صيف 2029، وهو ما يمنح النادي الإنجليزي موقفًا تفاوضيًا قويًا في حال وصول أي عروض رسمية.

وبذلك يستمر الحارس الأرجنتيني مع أستون فيلا في الوقت الحالي، بينما يواصل يوفنتوس البحث عن خيارات أخرى لتدعيم صفوفه قبل غلق سوق الانتقالات.