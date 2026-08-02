جهاد جريشة: مجاهد تدخل في عمل لجنة الحكام.. ولقطة الأهلي ضد سيراميكا ركلة جزاء

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 11:37

كتب : FilGoal

جهاد جريشة

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن التشكيل النهائي للجنة الحكام المصرية للموسم الجديد 2026/2027 برئاسة عصام عبد الفتاح.

وقال جهاد جريشة عضو لجنة الحكام السابق عبر قناة مودرن: "أحمد مجاهد تدخل في عمل لجنة الحكام، وعلى سبيل المثال كان لابد من استمرار الثنائي وجيه أحمد وعزب حجاج تحت أي ظرف".

وكشف "جمعتني مكالمة مع أحمد مجاهد أبلغني أنه إذا كنت أفكر في رحيل الثنائي فذلك لن يحدث طوال فترة هاني أبو ريدة وكان ردي أنني لست طرفا في الأمر".

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وتابع "لقطة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا المثيرة للجدل كانت ركلة جزاء صحيحة للأهلي وأبلغت رأيي في اجتماع لجنة الحكام لكن في النهاية أنا شخص ضمن 5 أعضاء".

وشدد "أوسكار رويز كان عنيدا جدا ويتمسك برأيه، ومن ضمن العند رفضه معاقبة محمود وفا بعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا".

وأضاف "كنت ألوم عليه عندما قال لنا لم يخطأ محمود عاشور أو وفا وأبلغته يجب أن يكون هناك خطأ لأن قرار الثنائي مختلف".

واختتم تصريحاته "أوسكار رويز فنيا على مستوى المحاضرات ومن ناحية تجهيز الحكام لا يوجد مثله في مصر، وكانت هناك حربا غير عادية لرحيله بعد أول 3 شهور بسبب طلباته والتي كان بينها تعيين جهاد جريشة نائب له ورحيل الثنائي وجيه أحمد وعزب حجاج لكن كان هناك تدخل ورفض لطلباته ورضخ لذلك وأبلغته وقتها أن هذه بداية السقوط".

وتشهد اللجنة الجديدة برئاسة عصام عبد الفتاح تواجد كل من جمال الغندور وسمير عثمان ومحمود عاشور الذي شارك مؤخرا في كأس العالم 2026 كحكم لتقنية الفيديو.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدوري المصري للموسم الجديد يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 أغسطس.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي، بينما حقق بيراميدز لقب كأس مصر.

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