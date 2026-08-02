دوري المحترفين - المنصورة يتعاقد مع إسلام جمال
الأحد، 02 أغسطس 2026 - 11:29
كتب : FilGoal
أعلن نادي المنصورة تعاقده مع إسلام جمال لاعب سموحة وطلائع الجيش السابق.
إسلام جمال سليمان
النادي : فاركو
وجاء التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن طنطا بنهاية الموسم السابق.
وسبق لجمال اللعب في الدوري الممتاز مع الأسيوطي وحرس الحدود وسموحة وطلائع الجيش وفاركو، كما لعب لوادي دجلة وطنطا.
ويستعد المنصورة للمشاركة في دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي.
ويقود المنصورة خلال الموسم المقبل، المدرب حسام عبد العال.
وكان المنصورة قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الحالية مع كل من وليد عطية وأحمد أيمن ومحمود مسعد ومروان النجار والسيد حسن جونسون ومحمد حمادة وسوس والحارس محمود عبد المنصف.
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