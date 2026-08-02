عودة ميسي ورائعة سواريز وهدف عكسي من كاسيميرو في تعادل إنتر ميامي ضد كولومبوس

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 10:59

كتب : FilGoal

لويس سواريز - إنتر ميامي

عاد ليونيل ميسي للمشاركة في المباريات مع إنتر ميامي بعد نهاية كأس العالم.

لويس سواريز

النادي : إنتر ميامي

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وشارك ميسي كبديل في تعادل إنتر ميامي أمام كولومبوس كرو بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وسجل لويس سواريز هدفا رائعا افتتح به أهداف المباراة في الدقيقة 16 من وسط الملعب، كما صنع الهدف الثاني في الدقيقة 50 قبل نهاية الشوط الأول وسجل الهدف نواه آلين.

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أما كاسيميرو فسجل في ظهوره الثاني مع الفريق هدفا عكسيا بالخطأ في مرمى إنتر ميامي.

وشارك ميسي كبديل منذ الدقيقة 53 وحتى نهاية المباراة.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بالقسم الشرقي من الدوري الأمريكي وبفارق نقطتين فقط عن ناشفيل متصدر الترتيب.

بينما يتواجد كولومبوس كرو في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

ويتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يلعب صاحبا المركزين الثامن والتاسع ملحقا.

ويواجه إنتر ميامي فريق ناشفيل في الجولة المقبلة فجر يوم 16 أغسطس الجاري.

وتراجع ليونيل ميسي إلى المركز الرابع في ترتيب هدافين الدوري الأمريكي برصيد 12 هدفا وبفارق هدف وحيد عن الصدارة.

لويس سواريز ليونيل ميسي الدوري الأمريكي إنتر ميامي
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