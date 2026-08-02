عودة ميسي ورائعة سواريز وهدف عكسي من كاسيميرو في تعادل إنتر ميامي ضد كولومبوس

عاد ليونيل ميسي للمشاركة في المباريات مع إنتر ميامي بعد نهاية كأس العالم.

وشارك ميسي كبديل في تعادل إنتر ميامي أمام كولومبوس كرو بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وسجل لويس سواريز هدفا رائعا افتتح به أهداف المباراة في الدقيقة 16 من وسط الملعب، كما صنع الهدف الثاني في الدقيقة 50 قبل نهاية الشوط الأول وسجل الهدف نواه آلين.

EL PISTOLERO ESTÁ IMPARABLE. 🤯🇺🇾 pic.twitter.com/oFt526QRIt — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 2, 2026

أما كاسيميرو فسجل في ظهوره الثاني مع الفريق هدفا عكسيا بالخطأ في مرمى إنتر ميامي.

وشارك ميسي كبديل منذ الدقيقة 53 وحتى نهاية المباراة.

Messi is back after leading Argentina to its second-straight World Cup Final appearance. 👏 pic.twitter.com/F91Bo3BC4v — Major League Soccer (@MLS) August 2, 2026

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بالقسم الشرقي من الدوري الأمريكي وبفارق نقطتين فقط عن ناشفيل متصدر الترتيب.

بينما يتواجد كولومبوس كرو في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

ويتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يلعب صاحبا المركزين الثامن والتاسع ملحقا.

ويواجه إنتر ميامي فريق ناشفيل في الجولة المقبلة فجر يوم 16 أغسطس الجاري.

وتراجع ليونيل ميسي إلى المركز الرابع في ترتيب هدافين الدوري الأمريكي برصيد 12 هدفا وبفارق هدف وحيد عن الصدارة.