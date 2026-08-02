ليفاندوفسكي يسجل ثنائيته الأولى ويقود شيكاغو فاير للفوز على شارلوت

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 10:59

كتب : FilGoal

احتفال روبرت ليفاندوفسكي بهدف شيكاغو فاير ضد شارلوت

حقق شيكاغو فاير الفوز على شارلوت بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالدوري الأمريكي.

المباراة شهدت المشاركة الأولى لروبرت ليفاندوفسكي على ملعب فريقه الجديد.

وخلال الظهور الأول على ملعبه، سجل ليفاندوفسكي أول هدفين بقميص الفريق.

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تقدم شارلوت بالهدف الأول عن طريق بيب بيل في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة للحارس.

وتعادل ليفاندوفسكي لشيكاغو فاير بعد دقيقتين فقط بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل النجم البولندي هدف الفوز لشيكاغو فاير في الدقيقة 68 مستغلا تمريرة من روبن لود داخل منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

الفوز رفع رصيد شيكاغو فاير للنقطة 29 في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي، بينما توقف رصيد شارلوت عند 25 نقطة بالمركز السابع.

روبرت ليفاندوفسكي الدوري الأمريكي شيكاغو فاير شارلوت
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