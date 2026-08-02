سكاي: يايسله يصل معسكر نيوكاسل.. وخلال ساعات الإعلان الرسمي

يستعد نيوكاسل ليعلن عن مدربه الجديد بعدما رحل إيدي هاو من تدريب الفريق بعدما حقق مع الماكبايس نجاحات كبيرة.

وكشفت شبكة سكاي سبورت أن ماتياس يايسله مدرب نيوكاسل يونايتد الجديد انضم إلى معسكر الفريق المقام في لا مانجا بإسبانيا، تمهيدا لبدء مهمته مع النادي الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يعلن نيوكاسل، غدا، تعيين المدرب الألماني البالغ من العمر 38 عاما، خلفا لإيدي هاو، بعدما تُستكمل اليوم الإجراءات والأوراق النهائية، إذ أصبحت كل تفاصيل الصفقة جاهزة.

وكشفت التقارير أن نيوكاسل وافق على دفع 9.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 11 مليون يورو) إلى الأهلي السعودي، مقابل فسخ عقد يايسله.

وكان الأهلي السعودي متمسكا باستمرار مدربه، لكن نيوكاسل ضغط بقوة خلال المفاوضات ونجح في حسم الصفقة.

وسيوقع يايسله عقدا يمتد لمدة 4 سنوات مع نيوكاسل، ليبدأ قيادة الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وتوج يايسله صاحب الـ 38 عاما، بدوري أبطال آسيا مرتين مع أهلي جدة.

وقاد يايسله فريق أهلي جدة في 138 مباراة خلال 3 مواسم.

وحقق المدرب الألماني الفوز في 83 مباراة، وتعادل 21، فيما خسر 25 مباراة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي فريق أهلي جدة السعودي، ونيوكاسل.

وانضم يايسله إلى أهلي جدة عام 2023 ليقودهم للفريق بدوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين عاميب 2025، و2026.