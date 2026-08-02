تقرير: نجم موناكو يرفض ليفربول ويوافق على الانتقال لـ سان جيرمان

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 00:18

كتب : FilGoal

ماجنيس أكليوش

تلقى ليفربول ضربة في سوق الانتقالات بعدما اقترب من فقدان فرصة التعاقد مع الفرنسي ماجنيس أكليوش، جناح موناكو، بعد موافقته على الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق نهائي مع أكليوش، وذلك بعد أيام من اتفاق النادي الباريسي مع موناكو على صفقة تبلغ قيمتها 42 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح رومانو أن اللاعب منح موافقته النهائية على الانتقال، ومن المنتظر أن يوقع عقدًا يمتد لخمس سنوات حتى صيف 2031، على أن يخضع للفحص الطبي خلال الأسبوع المقبل.

أخبار متعلقة:
بعد الخسارة برباعية.. جاسبريني: الأمر ليس صعبا وطلبت من إدارة روما ضم 4 لاعبين مورينيو: شاهدت 3 أوجه لـ ريال مدريد.. وهذا موعد عودة الدوليين

وينهي أكليوش بذلك رحلة استمرت تسع سنوات مع موناكو، بعدما انضم إلى أكاديمية النادي قادمًا من تورسي، وخاض بقميص الفريق الأول 139 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 28.

وخلال موسم 2025-2026، ساهم الجناح الفرنسي في 18 هدفًا، بعدما سجل 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة في 43 مباراة، وهو ما لفت أنظار مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب وضمه إلى قائمة كأس العالم 2026.

ورغم ذلك، لم يحظ أكليوش بفرصة كبيرة في البطولة، إذ جلس على مقاعد البدلاء في جميع مباريات فرنسا باستثناء مواجهة العراق، التي شارك فيها لمدة 7 دقائق فقط.

وكان أكليوش، البالغ من العمر 24 عامًا، ضمن قائمة اللاعبين الذين وضعهم ليفربول كخيار محتمل لخلافة محمد صلاح، حيث تقدم النادي الإنجليزي باستفسار لضمه خلال يوليو الجاري.

كما أبدى توتنام هوتسبير اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع اللاعب، الذي كان ضمن قائمة منتخب فرنسا في كأس العالم 2026، لكن باريس سان جيرمان نجح في التقدم على جميع المنافسين.

ماجنيس أكليوش موناكو ليفربول باريس سان جيرمان
نرشح لكم
بعد الخسارة برباعية.. جاسبريني: الأمر ليس صعبا وطلبت من إدارة روما ضم 4 لاعبين مورينيو: شاهدت 3 أوجه لـ ريال مدريد.. وهذا موعد عودة الدوليين بمشاركة الثنائي الجديد.. فيورنتينا يفرض التعادل على ريال مدريد رومانو: يوفنتوس يحسم صفقة كولو مواني إيسبي: شعرت بالصدمة من عرض ريال مدريد.. وهذا سبب ارتدائي الضمادة فوت ميركاتو: فيران يرفض التجديد من برشلونة ويرحب بالانتقال لـ باريس ألونسو: مودريك قد يكون جزءا من تشيلسي في الموسم المقبل الأكبر سنا مع البلوز.. تشيلسي يضم داني ويلبيك من برايتون
أخر الأخبار
تقرير: نجم موناكو يرفض ليفربول ويوافق على الانتقال لـ سان جيرمان 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيستون ماييلي ينضم لمعسكر أهلي طرابلس في الإسكندرية 38 دقيقة | الوطن العربي
بعد الخسارة برباعية.. جاسبريني: الأمر ليس صعبا وطلبت من إدارة روما ضم 4 لاعبين 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنبي يتعادل مع الكرمة العراقي وديا في لقاء الـ 6 أهداف 59 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: شاهدت 3 أوجه لـ ريال مدريد.. وهذا موعد عودة الدوليين ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة الثنائي الجديد.. فيورنتينا يفرض التعادل على ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: يوفنتوس يحسم صفقة كولو مواني ساعة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 73 يوما.. الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكر الإعداد ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي 4 رئيس طرابزون سبور ينهي الجدل حول الاتفاق مع صلاح