تقرير: نجم موناكو يرفض ليفربول ويوافق على الانتقال لـ سان جيرمان

تلقى ليفربول ضربة في سوق الانتقالات بعدما اقترب من فقدان فرصة التعاقد مع الفرنسي ماجنيس أكليوش، جناح موناكو، بعد موافقته على الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق نهائي مع أكليوش، وذلك بعد أيام من اتفاق النادي الباريسي مع موناكو على صفقة تبلغ قيمتها 42 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح رومانو أن اللاعب منح موافقته النهائية على الانتقال، ومن المنتظر أن يوقع عقدًا يمتد لخمس سنوات حتى صيف 2031، على أن يخضع للفحص الطبي خلال الأسبوع المقبل.

وينهي أكليوش بذلك رحلة استمرت تسع سنوات مع موناكو، بعدما انضم إلى أكاديمية النادي قادمًا من تورسي، وخاض بقميص الفريق الأول 139 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 28.

وخلال موسم 2025-2026، ساهم الجناح الفرنسي في 18 هدفًا، بعدما سجل 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة في 43 مباراة، وهو ما لفت أنظار مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب وضمه إلى قائمة كأس العالم 2026.

ورغم ذلك، لم يحظ أكليوش بفرصة كبيرة في البطولة، إذ جلس على مقاعد البدلاء في جميع مباريات فرنسا باستثناء مواجهة العراق، التي شارك فيها لمدة 7 دقائق فقط.

وكان أكليوش، البالغ من العمر 24 عامًا، ضمن قائمة اللاعبين الذين وضعهم ليفربول كخيار محتمل لخلافة محمد صلاح، حيث تقدم النادي الإنجليزي باستفسار لضمه خلال يوليو الجاري.

كما أبدى توتنام هوتسبير اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع اللاعب، الذي كان ضمن قائمة منتخب فرنسا في كأس العالم 2026، لكن باريس سان جيرمان نجح في التقدم على جميع المنافسين.