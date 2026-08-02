فيستون ماييلي ينضم لمعسكر أهلي طرابلس في الإسكندرية
الأحد، 02 أغسطس 2026 - 00:04
كتب : عمرو نبيل
عاد المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي إلى مصر من جديد، وهذه المرة للانتظام في معسكر فريقه أهلي طرابلس الليبي.
فيستون ماييلي
النادي : لاعب حر
ويتواجد فريق أهلي طرابلس الليبي بقيادة حسام البدري في محافظة الإسكندرية لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.
ووصل ماييلي إلى الإسكندرية من أجل الانتظام في معسكر فريقه.
وانضم ماييلي إلى أهلي طرابلس بعد نهاية تعاقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الماضي.
وكان أهلي طرابلس توج بلقب كأس ليبيا الموسم الماضي بقيادة حسام البدري.
ويضم فريق أهلي طرابلس مصطفى شكشك لاعب إنبي السابق.
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