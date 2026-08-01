مورينيو: شاهدت 3 أوجه لـ ريال مدريد.. وهذا موعد عودة الدوليين

أشاد جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد، بما قدمه فريقه في المباراة الودية أمام فيورنتينا، مؤكدا رضاه عن أداء اللاعبين رغم الإرهاق، كما كشف عن موعد انضمام عدد من النجوم إلى فترة الإعداد.

وتعادل ريال مدريد مع فيورنتينا وديا بهدفين لكل فريق في ثاني مباريات الفريق استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وقال جوزيه مورينيو لقناة ريال مدريد: "شاهدت ثلاثة أوجه مختلفة لريال مدريد: فريقا منتعشا، ثم فريقا مرهقا، وأخيرا فريقا منهكا تماما".

وواصل "أكثر ما أعجبني هو الوجه الثالث للفريق، عندما كان اللاعبون في قمة الإرهاق، ومع ذلك ظل الفريق متماسكا، واستعاد السيطرة على مجريات اللعب".

وأردف "أشركت كارلوس إيسبي، الذي لا يزال يعيش حلمه، تدرب معنا ساعة واحدة فقط بالأمس، لكنه ساعدنا اليوم، وفي الوقت نفسه بدأ يتعرف على معنى اللعب لريال مدريد".

وأتم "يوم الإثنين سينضم فينيسيوس جونيور، وبراهيم دياز، وبرناردو سيلفا، بينما سيكون دومفريس، وإندريك قد حصلوا على أيام تدريب إضافية، وسنواصل العمل حتى اكتمال صفوف الفريق".

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🎥 HIGHLIGHTS 🎥

🆚 Real Madrid 2-2 Fiorentina pic.twitter.com/1YBEAIYXKt — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 1, 2026

وشهد اللقاء مشاركة الوافدين الجديدين دينزل دومفريز وكارلوس إيسبي لأول مرة بقميص الملكي.

وانتصر ريال مدريد في الودية الأولى على ليجانيس بنتيجة 4-1، ويستعد للقاء فيرنفاروتشي المجري يوم 8 أغسطس الجاري.

ويستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بلقاء إسبانيول يوم 22 أغسطس الجاري.