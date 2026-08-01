بمشاركة الثنائي الجديد.. فيورنتينا يفرض التعادل على ريال مدريد

فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 نفسه بين ريال مدريد الإسباني وفيورنتينا الإيطالي.

وأقيم اللقاء على ملعب وورثرسي في النمسا.

وشهد اللقاء مشاركة الوافدين الجديدين دينزل دومفريز وكارلوس إيسبي لأول مرة بقميص الملكي.

وسجل إندريك أول أهداف اللقاء في الدقيقة 12 بعد عرضية أرضية من ألفارو كاسيرس أودعها البرازيلي بقوة في الشباك بقدمه اليسرى.

وأضاف أردا جولر الهدف الثاني بتسديدة من داخل الـ 18 بعد تمريرة أرضية من إدواردو كامافينجا.

وقلص روبرتو بيكولي الفارق بتسديدة قوية على يسار الحارس في الدقيقة 41 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عدّل مويس كين النتيجة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58 برأسية رائعة.

وانتصر ريال مدريد في الودية الأولى على ليجانيس بنتيجة 4-1، ويستعد للقاء فيرنفاروتشي المجري يوم 8 أغسطس الجاري.

ويستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بلقاء إسبانيول يوم 22 أغسطس الجاري.

في المقابل يعد ذلك التعادل الأول لفيورنتينا إذ فاز على فريق الشباب 8-1 ثم على جوبو 1-0 وخسر مع كوينز بارك رينجرز 3-2 وفاز على واتفورد 1-0.

وسيواجه البنفسجي بقيادة فابيو جروسو كل من ديبورتيفو لاكورونيا يوم 6 ومودينا يوم 8 أغسطس الجاري.

ويبدأ الفيولا مشواره يوم 24 أغسطس بمواجهة قوية روما في ملعب الأولمبيكو.