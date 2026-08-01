رومانو: يوفنتوس يحسم صفقة كولو مواني

السبت، 01 أغسطس 2026 - 23:14

كتب : FilGoal

راندال كولو مواني

حسم يوفنتوس اتفاقه مع راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان، تمهيدا لانضمام المهاجم الفرنسي إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

راندال كولو مواني

النادي : باريس سان جيرمان

يوفنتوس

وبحسب فابريزيو رومانو ستتم الصفقة بشكل نهائي، وليس على سبيل الإعارة مع أحقية أو إلزامية الشراء كما كان مطروحا في وقت سابق.

وسيحصل باريس سان جيرمان على 38 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليون يورو كحوافز ومتغيرات، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 50 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
توتو سبورت: اتفاق نهائي بعودة كولو مواني إلى يوفنتوس كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يقدم عرضه الأول لضم كولو مواني تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي تقرير: ليفربول يتحرك لضم كولو مواني لتعويض رحيل صلاح

ومن المنتظر أن يوقع كولو مواني عقدا مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2031، مقابل راتب يزيد قليلًا على 5 ملايين يورو صافيا في الموسم.

وكانت التقارير قد أكدت التوصل إلى اتفاق منذ يوم الثلاثاء، قبل أن يتم الانتهاء من التفاصيل النهائية للصفقة.

وسيجري كولو مواني الفحص الطبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ولعب كولو مواني الموسم الماضي معارا مع نادي توتنام هوتسبير 41 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم 5 أهداف، وصنع 4.

وسبق أن ارتدى قميص يوفنتوس لمدة 6 أشهر خلال الفترة من يناير حتى صيف 2025.

ولعب كولو مواني خلال مسيرته مع أندية نانت، وباريس سان جيرمان الفرنسيين، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، وتوتنام هوسبير الإنجليزي.

كولو مواني يوفنتوس
نرشح لكم
تقرير: نجم موناكو يرفض ليفربول ويوافق على الانتقال لـ سان جيرمان بعد الخسارة برباعية.. جاسبريني: الأمر ليس صعبا وطلبت من إدارة روما ضم 4 لاعبين مورينيو: شاهدت 3 أوجه لـ ريال مدريد.. وهذا موعد عودة الدوليين بمشاركة الثنائي الجديد.. فيورنتينا يفرض التعادل على ريال مدريد إيسبي: شعرت بالصدمة من عرض ريال مدريد.. وهذا سبب ارتدائي الضمادة فوت ميركاتو: فيران يرفض التجديد من برشلونة ويرحب بالانتقال لـ باريس ألونسو: مودريك قد يكون جزءا من تشيلسي في الموسم المقبل الأكبر سنا مع البلوز.. تشيلسي يضم داني ويلبيك من برايتون
أخر الأخبار
تقرير: نجم موناكو يرفض ليفربول ويوافق على الانتقال لـ سان جيرمان 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيستون ماييلي ينضم لمعسكر أهلي طرابلس في الإسكندرية 33 دقيقة | الوطن العربي
بعد الخسارة برباعية.. جاسبريني: الأمر ليس صعبا وطلبت من إدارة روما ضم 4 لاعبين 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنبي يتعادل مع الكرمة العراقي وديا في لقاء الـ 6 أهداف 54 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: شاهدت 3 أوجه لـ ريال مدريد.. وهذا موعد عودة الدوليين ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة الثنائي الجديد.. فيورنتينا يفرض التعادل على ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: يوفنتوس يحسم صفقة كولو مواني ساعة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 73 يوما.. الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكر الإعداد ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي 4 رئيس طرابزون سبور ينهي الجدل حول الاتفاق مع صلاح