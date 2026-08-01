رومانو: يوفنتوس يحسم صفقة كولو مواني

حسم يوفنتوس اتفاقه مع راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان، تمهيدا لانضمام المهاجم الفرنسي إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

راندال كولو مواني النادي : باريس سان جيرمان يوفنتوس

وبحسب فابريزيو رومانو ستتم الصفقة بشكل نهائي، وليس على سبيل الإعارة مع أحقية أو إلزامية الشراء كما كان مطروحا في وقت سابق.

وسيحصل باريس سان جيرمان على 38 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليون يورو كحوافز ومتغيرات، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 50 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يوقع كولو مواني عقدا مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2031، مقابل راتب يزيد قليلًا على 5 ملايين يورو صافيا في الموسم.

وكانت التقارير قد أكدت التوصل إلى اتفاق منذ يوم الثلاثاء، قبل أن يتم الانتهاء من التفاصيل النهائية للصفقة.

وسيجري كولو مواني الفحص الطبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

video:1

ولعب كولو مواني الموسم الماضي معارا مع نادي توتنام هوتسبير 41 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم 5 أهداف، وصنع 4.

وسبق أن ارتدى قميص يوفنتوس لمدة 6 أشهر خلال الفترة من يناير حتى صيف 2025.

ولعب كولو مواني خلال مسيرته مع أندية نانت، وباريس سان جيرمان الفرنسيين، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، وتوتنام هوسبير الإنجليزي.