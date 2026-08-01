خبر في الجول - هاجد العنتبلي أبرز المرشحين لمنصب طبيب الزمالك

أصبح هاجد العنتبلي ضمن أبرز المرشحين لمنصب طبيب فريق الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فأنه حدث تواصل بين النادي والطبيب لتولي المهمة.

وفي حال توصل الطرفين لاتفاق سيحل هاجد بدلا من الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت الذي تولى المسؤولية عقب رحيل محمد أسامة.

وعمل العنتبلي في الفئات المختلفة لمنتخب مصر لكرة القدم ورافق العديد من المدربين مثل محمود جابر ووائل رياض وحسين عبد اللطيف ومؤمن سليمان.

وتواجد العنتبلي مع البرازيلي روجيريو ميكالي عندما كان مدربا للمنتخب الأولمبي، وحاليا يتواجد مع منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض.

وسبق أن انضم للجهاز الطبي لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي قبل مواجهة بيراميدز العام الماضي بشكل مؤقت في كأس إنتركونتنينتال.

ويُجرى نادي الزمالك عدة تغييرات في جهازه الفني استعدادا للموسم الجديد.

وكشف مصدر من النادي لـ FilGoal.com أن أيمن طاهر يقترب من تولي منصب مدرب الحراس خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا.

وانتظم لاعبو الزمالك في المعسكر المغلق بأحد فنادق العاصمة الجديدة، ضمن المرحلة الأولى من استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقبلها خضع لاعبو الزمالك ويستعد الزمالك للدفاع عن لقب الدوري الممتاز، والمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الزمالك مؤخرا استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني للفريق.

فيما رحل جون إدوارد المدير الرياضي، وقبل مجلس إدارة الزمالك استقالته.

وانطلق معسكر الزمالك الاعدادي للموسم الجديد بداية من اليوم السبت.

وتوج الزمالك الموسم المنصرم بلقب الدوري المصري للمرة 15 في تاريخه بالموسم الماضي، كما وصل الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

لفحوصات وقياسات طبية بأحد مستشفيات القاهرة، قبل بدء فترة الإعداد والانتظام في المعسكر المغلق.