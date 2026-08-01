خبر في الجول - هاجد العنتبلي أبرز المرشحين لمنصب طبيب الزمالك

السبت، 01 أغسطس 2026 - 20:48

كتب : FilGoal

هاجد العنتبلي

أصبح هاجد العنتبلي ضمن أبرز المرشحين لمنصب طبيب فريق الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فأنه حدث تواصل بين النادي والطبيب لتولي المهمة.

وفي حال توصل الطرفين لاتفاق سيحل هاجد بدلا من الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت الذي تولى المسؤولية عقب رحيل محمد أسامة.

أخبار متعلقة:
لاعبو الزمالك ينتظمون في معسكر العاصمة الجديدة تحضيرا للموسم المقبل مصدر من الزمالك لـ في الجول: أيمن طاهر مدربا للحراس خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا "هفضل فخور إني كنت من أبناء الزمالك".. حسام عبد المجيد يودع الجماهير برسالة مؤثرة فابيو نونو: لدي العديد من العروض.. لكني ما زلت متمسكا بالزمالك

وعمل العنتبلي في الفئات المختلفة لمنتخب مصر لكرة القدم ورافق العديد من المدربين مثل محمود جابر ووائل رياض وحسين عبد اللطيف ومؤمن سليمان.

وتواجد العنتبلي مع البرازيلي روجيريو ميكالي عندما كان مدربا للمنتخب الأولمبي، وحاليا يتواجد مع منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض.

وسبق أن انضم للجهاز الطبي لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي قبل مواجهة بيراميدز العام الماضي بشكل مؤقت في كأس إنتركونتنينتال.

ويُجرى نادي الزمالك عدة تغييرات في جهازه الفني استعدادا للموسم الجديد.

وكشف مصدر من النادي لـ FilGoal.com أن أيمن طاهر يقترب من تولي منصب مدرب الحراس خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا.

وانتظم لاعبو الزمالك في المعسكر المغلق بأحد فنادق العاصمة الجديدة، ضمن المرحلة الأولى من استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقبلها خضع لاعبو الزمالك ويستعد الزمالك للدفاع عن لقب الدوري الممتاز، والمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الزمالك مؤخرا استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني للفريق.

فيما رحل جون إدوارد المدير الرياضي، وقبل مجلس إدارة الزمالك استقالته.

وانطلق معسكر الزمالك الاعدادي للموسم الجديد بداية من اليوم السبت.

وتوج الزمالك الموسم المنصرم بلقب الدوري المصري للمرة 15 في تاريخه بالموسم الماضي، كما وصل الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

لفحوصات وقياسات طبية بأحد مستشفيات القاهرة، قبل بدء فترة الإعداد والانتظام في المعسكر المغلق.

الزمالك طبيب الزمالك هاجد العنتبلي
نرشح لكم
في الجول يكشف خريطة عمل لجنة التطوير للحكام في اتحاد الكرة الزمالك يفسخ تعاقده مع سيف الجزيري المصري يفوز على دبا الفجيرة الإماراتي بثلاثية وديا خبر في الجول – الأهلي يعود من إسبانيا بطائرة خاصة الأعلى للإعلام يشيد بأداء قناتي الأهلي والزمالك خبر في الجول - الزمالك يفسخ عقد بارون أوشينج بالتراضي فيفا يحذف قضيتي أولكساندريا من قضايا الزمالك خبر في الجول - غزل المحلة يتمم اتفاقه لضم يوسف عفيفي على سبيل الإعارة
أخر الأخبار
في الجول يكشف خريطة عمل لجنة التطوير للحكام في اتحاد الكرة 6 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يفسخ تعاقده مع سيف الجزيري 20 دقيقة | الدوري المصري
الشارقة الإماراتي يضم عبد الكريم مصطفى 21 دقيقة | ميركاتو
المصري يفوز على دبا الفجيرة الإماراتي بثلاثية وديا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الأهلي يعود من إسبانيا بطائرة خاصة ساعة | الدوري المصري
فيران توريس: أنتظر اتخاذ القرار الصحيح بشأن مستقبلي ساعة | الدوري الإسباني
الأعلى للإعلام يشيد بأداء قناتي الأهلي والزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
فليك: تعاقدنا مع مهاجم يعتمد على فيران توريس 2 ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال 4 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي