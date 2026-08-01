لاعبو الزمالك ينتظمون في معسكر العاصمة الجديدة تحضيرا للموسم المقبل

السبت، 01 أغسطس 2026 - 17:11

كتب : FilGoal

معتمد جمال - الزمالك

انتظم لاعبو الزمالك، عصر اليوم السبت، في معسكره المغلق بأحد فنادق العاصمة الجديدة، ضمن المرحلة الأولى من استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق أولى تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي النادي، تحت قيادة معتمد جمال، المدير الفني للفريق.

وكان لاعبو الزمالك قد خضعوا على لفحوصات وقياسات طبية بأحد مستشفيات القاهرة، قبل بدء فترة الإعداد والانتظام في المعسكر المغلق.

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ويستعد الزمالك للدفاع عن لقب الدوري الممتاز، والمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الزمالك مؤخرا استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني للفريق.

فيما رحل جون إدوارد المدير الرياضي، وقبل مجلس إدارة الزمالك استقالته.

وانطلق معسكر الزمالك الاعدادي للموسم الجديد بداية من اليوم السبت.

وتوج الزمالك الموسم المنصرم بلقب الدوري المصري للمرة 15 في تاريخه بالموسم الماضي، كما وصل الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك معتمد جمال
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