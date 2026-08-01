عصام عبد الفتاح لـ في الجول: سنطبق التعديلات الجديد.. وجلسة مع لجنة المسابقات من أجل 3 قوانين

السبت، 01 أغسطس 2026 - 19:54

كتب : بسام أبو بكر

عصام عبد الفتاح

أوضح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم سيتم تطبيقها في الموسم المقبل من المسابقات المحلية.

وسبق أن أعلن فيفا عن تعديلات في قانونيه قبل كأس العالم 2026. (طالع التفاصيل)

وقال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام لـ FilGoal.com: "يبدأ معسكر الحكام للموسم الجديد غدا الأحد، وسنبلغهم بالتعديلات الجديدة في قانون كرة القدم".

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وأضاف "سنشرح في المحاضرة الأولى للحكام التعديلات الجديدة في مواد القانون والتي سيكون بمقدورنا تنفيذها بشكل مؤكد".

وكشف "هناك تعديلات لا بد أن تتم بموافقة لجنة المسابقات، ولذلك سنعقد معهم جلسة لأن هناك 3 تعديلات يجب تضاف في اللوائح من أجل تنفيذها".

وأردف "من بينها على سبيل المثال كاميرا الحكام والتي مفترض أن تتعاقد عليها لجنة المسابقات".

وأتم "هناك أيضا بند انسحاب الفريق أو مغادرة لاعب للفريق أرض الملعب اعتراضا على قرار الحكم ويجب أن يتواجد في اللائحة".

وجاءت اللجنة بالكامل كالتالي:

الرئيس: عصام عبد الفتاح.

نائب الرئيس: جمال الغندور.

نائب الرئيس: سمير عثمان.

عضو: أحمد وجيه.

عضو: محمود عاشور.

ومن المقرر ان تقام قرعة الدوري المصري للموسم الجديد يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 أغسطس.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي، بينما حقق بيراميدز لقب كأس مصر.

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