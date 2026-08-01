ألونسو: مودريك قد يكون جزءا من تشيلسي في الموسم المقبل

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لـتشيلسي، أن الأوكراني ميخايلو مودريك قد يكون جزءًا من الفريق خلال موسم 2026-2027، بعد انتهاء أزمة إيقافه بسبب قضية المنشطات.

ميخايلو مودريك النادي : تشيلسي تشيلسي

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن، الجمعة، انتهاء إجراءات مكافحة المنشطات الخاصة بمودريك، ليصبح اللاعب مؤهلًا لاستئناف مسيرته الكروية بعد غياب منذ ديسمبر 2024.

وكان الجناح الأوكراني، البالغ من العمر 25 عامًا، مهددًا بالإيقاف لمدة أربع سنوات، قبل أن تُغلق القضية رسميًا.

وتحدث ألونسو عقب خسارة تشيلسي أمام توتنام بنتيجة 2-1 وديًا، قائلًا: "نحن سعداء من أجله، وخاصة من أجله هو شخصيًا. ربما لا نستطيع أن نتخيل ما الذي مر به خلال هذه الفترة."

وأضاف "نريده أن يكون جزءًا من الفريق، وهو يحظى بدعم الجميع".

وتابع "الأمر سيستغرق بعض الوقت، لكن بعدما تغيرت الظروف ستبدأ الأمور في التحرك. هو يريد لعب كرة القدم والعودة إلى الفريق، ولا شك أن ما مر به كان صعبًا للغاية."

وأشاد المدرب الإسباني بإمكانات اللاعب، قائلًا "شاهدته مع شاختار دونيتسك، ورأيت تأثيره وقدرته الكبيرة في المواجهات الفردية. يستطيع صناعة الكثير من الفرص بنفسه، إنه لاعب مميز، لكنه يحتاج إلى الوقت."

ويواجه تشيلسي منافسة قوية في المراكز الهجومية، إذ يضم الفريق كلًا من بيدرو نيتو وإستيفاو ويليان وجيمي جيتينز وجيوفاني كويندا ومورجان روجرز ونيكولاس جاكسون.

ورغم غياب تشيلسي عن المشاركات الأوروبية في موسم 2026-2027، يرى ألونسو أن حصول مودريك على دقائق تدريجية مع الفريق الأول قد يكون أفضل من خروجه على سبيل الإعارة لاستعادة مستواه.

وكشف المدرب الإسباني أيضًا أن مودريك سيسافر مع بعثة تشيلسي إلى هونج كونج للمشاركة في المباريات الثلاث المقبلة ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.