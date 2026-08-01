الأكبر سنا مع البلوز.. تشيلسي يضم داني ويلبيك من برايتون

السبت، 01 أغسطس 2026 - 19:27

كتب : FilGoal

داني ويلباك - تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي ضم داني ويلبيك قادما من برايتون حتى 2028.

ولم يكشف النادي اللندني قيمة الصفقة.

وسينضم اللاعب الإنجليزي المخضرم لمعسكر البلوز تحت قيادة تشابي ألونسو المدير الفني.

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وصرّح ويلبيك عبر موقع النادي الرسمي: "عندما تسمع عن اهتمام تشيلسي، فإن ذلك يملأك بفخر عظيم. بمعرفة تاريخ تشيلسي، فهو نادٍ يريد الفوز بالألقاب ويسعى جاهداً لتحقيق ذلك في كل موسم".

وأضاف "لدي تلك الرغبة الجامحة في داخلي، وأنا مستعد لبذل كل ما في وسعي من أجل هذا النادي، لجعل الجميع في تشيلسي، والمشجعين، فخورين بي".

وخاض ويلبيك ما يفوق 400 مباراة في الدوري الإنجليزي وشارك في نسختين بقميص منتخب إنجلترا في كأس العالم.

وإجمالا سجل المهاجم البالغ 35 عاما خلال مسيرته سجل 123 هدفا في 525 مباراة.

وبدأ ويلبيك مسيرته مع مانشستر يونايتد وتوج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا بالإضافة لكأس العالم للأندية.

كما انضم لأرسنال في 2014 وخلال 5 مواسم وتوج بـ 3 ألقاب.

ثم انتقل لواتفورد وفي 2020 انضم لبرايتون وساهم في تأهل الفريق للمسابقات الأوروبية لأول مرة في تاريخه.

وفي الموسم الماضي سجل 13 هدفا في 27 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وبقميص منتخب إنجلترا خاض 42 مباراة دولية سجل 16 هدفا.

ويعد ويلبيك اللاعب الوحيد في قائمة تشيلسي الذي يتخطى عمره الـ 30 عاما.

ويعد أقرب لاعب لويلبيك عمرا في الفريق هو توسين أدارابيبو بعمر 28 عاما.

وأصبح ويلبيك سادس صفقات البلوز بعد انضمام مورجان روجرز وماكسينس لاكروا وماركو باليسترا وجيوفاني كيوندا وإيمانويل إيماهاجا.

ويبدأ الفريق موسمه بمواجهة فولام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم 24 أغسطس.

تشيلسي داني ويلبيك برايتون
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