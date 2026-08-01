تقرير إيطالي: مانشستر يونايتد وليفربول يتنافسان على كونسيساو

السبت، 01 أغسطس 2026 - 19:01

كتب : FilGoal

فرانسيسكو كونسيساو - يوفنتوس

دخل مانشستر يونايتد وليفربول في سباق التعاقد مع جناح يوفنتوس، فرانسيسكو كونسيساو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن مانشستر يونايتد وليفربول استفسرا عن إمكانية التعاقد مع كونسيساو، الذي تتراوح قيمته بين 34 و42 مليون جنيه إسترليني.

ولم يقدم اللاعب البرتغالي، البالغ من العمر 23 عامًا، أفضل مواسمه مع يوفنتوس خلال 2025-2026، بعدما سجل 4 أهداف وصنع 5 أخرى في جميع المسابقات.

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كما لم يسبق لـ كونسيساو أن سجل أكثر من 5 أهداف في موسم واحد بالدوري طوال مسيرته، وهو ما قد يثير تساؤلات بشأن قدرته على تقديم الإضافة الهجومية التي يبحث عنها مانشستر يونايتد في الثلث الأخير من الملعب.

واعتمد المدير الفني مايكل كاريك في المباريات التحضيرية على ثنائي الوسط أندريه سانتوس وماسون ماونت، في ظل عدم مشاركة يوري تيليمانس وكوبي ماينو حتى الآن.

ورغم تركيز إدارة مانشستر يونايتد على تدعيم خط الوسط هذا الصيف، فإن النادي يواصل أيضًا البحث عن تعزيزات هجومية.

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