أثليتك: إيفرتون يتوصل لاتفاق مبدئي لضم كريستيان نورجارد من أرسنال

السبت، 01 أغسطس 2026 - 18:54

كتب : FilGoal

كريستيان نورجارد - أرسنال (الصورة من الموقع الرسمي لأرسنال)

توصل إيفرتون إلى اتفاق مبدئي مع أرسنال للتعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان نورجارد مقابل نحو 7 ملايين جنيه إسترليني.

وبحسب شبكة أخبار "ذا أثليتك" فإن الاتفاق هو أن نورجارد البالغ من العمر 32 عامًا سيخضع للفحص الطبي الأسبوع المقبل قبل إتمام انتقاله إلى ملعب هيل ديكنسون.

وسيصبح نورجارد رابع صفقات إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع هايدن هاكني قادمًا من ميدلسبره، إلى جانب تفعيل بند شراء تايريك جورج من تشيلسي وميرلين رول من فرايبورج، بعدما لعب الثنائي مع الفريق على سبيل الإعارة الموسم الماضي.

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ويأتي تحرك إيفرتون لضم نورجارد بعد رحيل إدريسا جاي بانتهاء عقده، إذ يبحث النادي عن لاعب وسط دفاعي يجيد القيام بدور لاعب الارتكاز لتعويض الدولي السنغالي.

وكان نورجارد قد انضم إلى أرسنال الصيف الماضي قادمًا من برينتفورد مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مليوني جنيه إسترليني كحوافز.

وشارك الدولي الدنماركي في 20 مباراة بقميص أرسنال خلال الموسم الماضي، لكنه خاض 7 مباريات فقط في مشوار الفريق نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت مشاركاته المحدودة رغم غياب ميكيل ميرينو للإصابة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم، في ظل اعتماد المدرب ميكيل أرتيتا على ديكلان رايس ومارتين زوبيميندي ومايلز لويس-سكيلي بصورة أكبر.

وقبل انتقاله إلى أرسنال، قضى نورجارد ستة مواسم مع برينتفورد، خاض خلالها 196 مباراة، وساهم في صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حمل شارة قيادة النادي بين عامي 2023 و2025.

وسيصبح نورجارد ثاني لاعب من الفريق الأول في أرسنال يرحل هذا الصيف، بعد انتقال لياندرو تروسارد إلى بشكتاش.

وفي المقابل، عزز أرسنال صفوفه بالتعاقد مع الحارس إيلان ميلييه بعد نهاية مشواره مع ليدز يونايتد، بالإضافة إلى ضم المهاجم كريستوس تزوليس قادمًا من كلوب بروج.

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