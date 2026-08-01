عصام عبد الفتاح يكشف لـ في الجول كيفية تشكيل لجنة الحكام

أوضح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام كيفية تشكيل اللجنة والتي أعلن أسمائها اليوم السبت.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن التشكيل النهائي للجنة الحكام المصرية للموسم الجديد 2026/2027. (طالع التفاصيل)

وقال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام لـ FilGoal.com: "اللجنة تضم أصحاب خبرات كبيرة وجميعهم خدموا الكرة المصرية، العمل معهم شرف لي".

وأضاف "جمال الغندور قامة كبيرة ومن الرائع أن يوافق على مساعدة حكام مصر في تلك الظروف".

وتابع "سمير محمود عثمان سيساعد في تطوير التحكيم بالإضافة لتواجد وجيه أحمد ومحمود عاشور".

وأردف "وسيتم تشكيل باقي الإدارات، وسيكون هناك إدارة التحكيم وستضم أسماء شابة متميزة وأصحاب الخبرات لخلق كوادر جديدة".

وأتم "كيف جمعت تلك الأسماء؟ الكل أظهر ترحيبه بتولي المهمة، واهتماما في مرحلة تطوير التحكيم المصري، وهو أمر رائع منهم، وأشكرهم على ذلك".

وجاءت اللجنة بالكامل كالتالي:

الرئيس: عصام عبد الفتاح.

نائب الرئيس: جمال الغندور.

نائب الرئيس: سمير عثمان.

عضو: أحمد وجيه.

عضو: محمود عاشور.

ومن المقرر ان تقام قرعة الدوري المصري للموسم الجديد يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 أغسطس.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي، بينما حقق بيراميدز لقب كأس مصر.