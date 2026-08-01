برئاسة عصام عبد الفتاح.. الكشف عن أعضاء لجنة الحكام المصرية بالكامل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن التشكيل النهائي للجنة الحكام المصرية للموسم الجديد 2026/2027.

وأشار الاتحاد إلى أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة عصام عبد الفتاح.

وتشهد اللجنة الجديدة تواجد كل من جمال الغندور وسمير عثمان ومحمود عاشور الذي شارك مؤخرا في كأس العالم 2026 كحكم لتقنية الفيديو.

وجاءت اللجنة بالكامل كالتالي:

الرئيس: عصام عبد الفتاح.

نائب الرئيس: جمال الغندور.

نائب الرئيس: سمير عثمان.

عضو: أحمد وجيه.

عضو: محمود عاشور.

ومن المقرر ان تقام قرعة الدوري المصري للموسم الجديد يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 أغسطس.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي، بينما حقق بيراميدز لقب كأس مصر.