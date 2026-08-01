بورنموث يتعاقد مع أنطونيو سيلفا

أعلن نادي بورنموث تعاقده مع أنطونيو سيلفا قادما من بنفيكا.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن الصفقة ستكلف بورنموث 21.4 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لـ 4.3 ملايين مكافآت.

ويأتي تعاقد بورنموث مع سيلفا كتعويض لماركوس سينيسي الذي انتقل إلى توتنام.

وسيكون سيلفا ثالث صفقات الفريق الذي يقوده الألماني ماركو روزه بعد ألفارو رودريجز وأليكس خيمينيز.

ويبدأ بورنموث موسمه في الدوري الإنجليزي بلقاء مانشستر سيتي في الجولة الأولى.

ويشارك الفريق في الموسم الجديد بالدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السابع.

المدافع الشاب ظهر لأول مرة بقميص بنفيكا بعمر 18 عاما وتوج بلقب الدوري آنذاك، وفاز بـ 4 ألقاب مع النسور.

كما ساهم في موسم 2021-22 في تتويج بنفيكا بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب، ثم تواجد في الموسم التالي بالتشكيل المثالث للدوري البرتغالي.

وتواجد سيلفا في قائمة البرتغال في كأس العالم 2022 وغاب عن نسخة 2026، كما توج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2025، وشارك أيضا في يورو 2024.