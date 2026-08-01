بعشرة لاعبين.. توتنام يفوز على تشيلسي وديا

حقق توتنام فوزا وديا على تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

المباراة أقيمت على ملعب أكور في مدينة سيدني بأستراليا.

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين من جانب الفريقين خلال الشوطين الأول والثاني.

تقدم ساندرو تونالي بالهدف الأول لتوتنام بالدقيقة 17 بتسديدة غيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

وتعادل إستيفاو سريعا لتشيلسي في الدقيقة 21 برأسية مستغلا عرضية من روميو لافيا.

الشوط الثاني شهدت طردا مبكرا لكيفن دانسو لاعب توتنام بعد 4 دقائق على البداية بعد عرقلة جواو بيدرو المنفرد بالمرمى.

ورغم النقص العددي نجح توتنام في تحقيق الفوز بعدما سجل ريتشارليسون الهدف الثاني بالدقيقة 92 بمتابعة لتسديدة ارتدت من القائم.

وسيلعب تشيلسي مباراته الودية المقبلة ضد يوفنتوس يوم الأربعاء 5 أغسطس، بينما يلتقي توتنام مع خيتافي يوم السبت 8 أغسطس.