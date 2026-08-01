عمر مرموش ينضم لمعسكر مانشستر سيتي

السبت، 01 أغسطس 2026 - 14:10

كتب : FilGoal

عمر مرموش

انضم النجم الدولي المصري عمر مرموش لمعسكر مانشستر سيتي المقام في هونج كونج تحضيرا للموسم الجديد.

وظهر مرموش لأول مرة مع مانشستر سيتي بعد فراغه من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم.

وخاض مرموش تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب البدنية، ويغيب عن مباراة فريقه الودية أمام إنتر.

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ويتولى الإيطالي إنزو ماريسكا تدريب مانشستر سيتي خلفا للإسباني بيب جوارديولا الذي قاد الفريق خلال العشر سنوات الماضية.

ويبدأ مانشستر سيتي حقبة ماريسكا بمواجهة إنتر الإيطالي وديا يوم السبت، قبل لقاء نجوم الدوري الكوري الجنوبي ثم أتلتيكو مدريد.

وكان مرموش قد ساهم في تأهل منتخب مصر لدور الـ16 في منافسات كأس العالم 2026.

ثم احتفل مرموش بحفل زفافه قبل الانضمام إلى معسكر مانشستر سيتي تحضيرا للموسم الجديد.

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ويفتتح مانشستر سيتي الموسم الجديد بمواجهة أرسنال يوم 16 بدرع المجتمع الإنجليزي.

فيما يواجه بورنموث يوم 23 أغسطس ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

عمر مرموش مانشستر سيتي
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