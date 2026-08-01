إيمرس فاي يرحل عن تدريب منتخب كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم عدم تجديد عقد إيمرس فاي مدرب منتخب كوت ديفوار.

وقاد فاي منتخب كوت ديفوا للتتويج بكأس إفريقيا 2023 والمشاركة في كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد الإيفواري في بيان أن لن يتم تجديد تعاقد إيمرس فاي الذي انتهى في 31 يوليو 2026

وأعرب المكتب التنفيذي للاتحاد الإيفواري عن خالص شكره وتقديره لإيمرس فاي على التزامه واحترافيته والخدمات التي قدمها خلال فترة قيادته للمنتخب، مشيدا بإسهاماته في تطوير الفريق والنتائج التي حققها، والتي ستظل جزءا مهما من تاريخ كرة القدم الإيفوارية بحسب البيان.

كما تمنى الاتحاد لإيمرس فاي التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

وأوضح الاتحاد الإيفواري أنه سيعلن في الوقت المناسب قراره بشأن تعيين المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، إلى جانب تشكيل الجهاز الفني.

وودع منتخب كوت ديفوار كأس العالم 2026 من دور الـ32 بالخسارة أمام النرويج 2-1.