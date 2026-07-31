مصدر من سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: جراديشار أصبح لاعبا في صفوف الفريق

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 22:53

كتب : FilGoal

نيتس جراديشار - الأهلي

كشف مصدر من نادي سيراميكا كليوباترا عن إتمام الاتفاق بشكل نهائي مع الأهلي بشأن ضم السلوفيني نيتس جراديشار.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن سيراميكا كليوباترا اقترب من ضم مهاجم الأهلي هذا الصيف. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من سيراميكا كليوباترا لـFilGoal.com : "جراديشار أصبح لاعبا في صفوف سيراميكا كليوباترا لمدة موسم معارا من الأهلي، وينتظم في تدريبات الفريق بداية من الغد".

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ويرغب سيراميكا في ضم جراديشار لتعويض رحيل فخري لاكاي المنتقل لنادي أهلي طرابلس الليبي.

وخاض جراديشار مباراة الأهلي امام النصر القاهري وسجل هدفين، تحت أنظار المغربي الحسين عموتة مدرب الفريق الجديد.

وقضى جراديشار النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا من الأهلي إلى أوبيست المجري، إذ شارك معهم في 13 مباراة وسجل هدفا واحدا.

صاحب الـ23 عاما انضم إلى الأهلي في يناير 2025 قادما من فيهيرفار المجري.

ويملك جراديشار ثلاث مباريات دولية رفقة منتخب سلوفينيا. سجل فيهم هدفا دوليا واحدا.

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