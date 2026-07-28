مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا إلى اتفاق مع سيراميكا بشأن جراديشار

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 15:27

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري - جراديشار

بات السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الأهلي قريبا من الانتقال لنادي سيراميكا كليوباترا هذا الصيف.

وتعاقد الأهلي مع ثنائي هجومي أجنبي هذا الصيف، وهما المغربي سفيان بنجديدة، والجزائري منصف بقرار.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com : "توصلنا إلى اتفاق مع سيراميكا كليوباترا بشأن إعارة جراديشار".

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ويرغب سيراميكا في ضم جراديشار لتعويض رحيل فخري لاكاي المنتقل لنادي أهلي طرابلس الليبي.

وخاض جراديشار مباراة الأهلي امام النصر القاهري وسجل هدفين، تحت أنظار المغربي الحسين عموتة مدرب الفريق الجديد.

وقضى جراديشار النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا من الأهلي إلى أوبيست المجري، إذ شارك معهم في 13 مباراة وسجل هدفا واحدا.

صاحب الـ23 عاما انضم إلى الأهلي في يناير 2025 قادما من فيهيرفار المجري.

ويملك جراديشار ثلاث مباريات دولية رفقة منتخب سلوفينيا. سجل فيهم هدفا دوليا واحدا.

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