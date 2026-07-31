إبراهيم حسن: لم نتحدث مطلقا مع اتحاد الكرة حول بنود تجديد التعاقد

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 17:38

كتب : محمد جمال

حسام حسن - منتخب مصر - إبراهيم حسن

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على عدم عقد أي جلسة مع اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية لتجديد تعاقد الجهاز الفني.

وقاد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن الفراعنة للوصول إلى دور الـ16 من كأس العالم.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات للصحفيين: "لم نعقد أي جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة، عقب العودة من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026".

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وأضاف "لم نتحدث أو نتطرق نهائيا إلى أي بنود خاصة بتجديد التعاقد مع مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأتم "كل الأرقام والمعلومات والبنود التي يتم تداولها بشأن تجديد التعاقد لا أساس لها من الصحة".

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة تشكيل لجنة لتحديد بنود تجديد تعاقد حسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللجنة ستناقش مع حسام حسن بنود تجديد تعاقده وجهاز الفني والرواتب الجديدة، بالإضافة لملف المباراتين الوديتين في التوقف الدولي المقبل.

وتضم اللجنة كل من خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة، طارق أبو العينين وحمادة الشربيني عضوا مجلس الإدارة، لتحديد بنود تجديد التعاقد مع حسام حسن

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وبدأ مشواره مع منتخب مصر في مارس بلقاء نيوزيلندا.

ومنذ ذلك الحين قاد العميد منتخب مصر في 35 مباراة فاز في 19 وتعادل 10 وخسر 5.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي.

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