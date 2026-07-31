بعد إبلاغه عن الانتهاكات بنفسه.. تشيلسي يعلن توصله لاتفاق تسوية مع يويفا والدوري الإنجليزي

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 17:33

كتب : FilGoal

شعار تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي توصله لاتفاق تسويه مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والدوري الإنجليزي.

وأبلغ تشيلسي عن انتهاكات في عام 2022 تتعلق بمدفوعات سرية ومخالفات للوائح الوكلاء والوسطاء خلال فترة المالك السابق رومان أبراموفيتش.

وكشف تشيلسي في بيان رسمي، اليوم: "يسر نادي تشيلسي لكرة القدم أن يؤكد أنه تم التوصل إلى قرار نهائي من قبل الهيئات القضائية التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية التاريخية التي أبلغ عنها النادي بنفسه."

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وأكمل "في عام 2022، أبلغ النادي بنفسه عن انتهاكات محتملة سابقة للقواعد إلى جميع الجهات التنظيمية المختصة. وعقب ذلك، عمل النادي بشفافية وانفتاح مع جميع الجهات التنظيمية، بما في ذلك الكشف الطوعي والاستباقي عن آلاف الوثائق."

وأضاف "كما أُُعلن سابقاً، تم التوصل إلى اتفاقيات تسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والدوري الإنجليزي الممتاز بشأن نفس المسائل والمواضيع التنظيمية التي تم الإبلاغ عنها ذاتياً والتي سبق تناولها."

وتابع بيان تشيلسي "يسرّ النادي أن يؤكد أنه مع انتهاء إجراءات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تُطوى بذلك جميع الإجراءات التنظيمية ضد النادي."

وأتم تشيلسي "نحن ممتنون للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتعاونهم مع النادي طوال هذه العمليات."

وكان الاتحاد الإنجليزي فرض عقوبة مالية قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حظر القيد لمدة فترتي انتقالات مع وقف التنفيذ.

كما تم توجيه اتهامات بـ 74 مخالفة لنادي تشيلسي بعد أن أبلغت الإدارة الحالية عن سوء سلوك عند شرائها النادي.

تشيلسي الدوري الإنجليزي
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