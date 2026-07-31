انتظام الثلاثي الدولي في معسكر بيراميدز بتركيا

انتظم اللاعبون الدوليون لنادي بيراميدز في تدريبات الفريق خلال معسكره بتركيا.

ويتواجد فريق بيراميدز بمدينة أرضروم في معسكر إعدادي للموسم الجديد ويستمر حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

وتواجد الرباعي مصطفى زيكو وكريم حافظ ومهند لاشين في التدريبات، بالإضافة لمصطفى فتحي عقب تعافيه من الإصابة.

وشارك زيكو وحافظ ولاشين مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 والوصول لدور الـ 16.

فيما غاب مصطفى فتحي بسبب الإصابة بكسر في الترقوة غاب بسببها عن نهاية الموسم الماضي.

وبدأ بيراميدز معسكره في تركيا بالخسارة من بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد.

ثم حقق الفريق الفوز في الودية الثانية على ألانيا سبور التركي بنتيجة 2-0 بفضل ثنائية محمود زلاكة وأحمد عاطف "قطة".

وتعاقد بيراميدز حتى الآن مع إياد العسقلاني قادما من روستوف الروسي.

ويستعد بيراميدز لانطلاق الدوري في الموسم الجديد، بالإضافة لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

وحقق بيراميدز بطولة كأس مصر الموسم الماضي، فيما نال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.