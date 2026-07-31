كاسيميرو: أردت الاستمتاع باللعب بجوار ميسي

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 15:32

كتب : FilGoal

ميسي - كاسيميرو

أعرب كاسيميرو لاعب إنتر ميامي الجديد عن سعادته باللعب بجوار ليونيل ميسي في الفريق.

كاسيميرو

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وانضم الدولي البرازيلي لصفوف إنتر ميامي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال كاسيميرو خلال مؤتمر صحفي نقلته شبكة "ESPN": "الجميع يعلم أنه كان لدي العديد من الخيارات عقب الرحيل عن مانشستر يونايتد".

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وأضاف "العديد من الفريق أرادت ضمي لكنني بالطبع أردت اللعب مع الأفضل".

وتابع "أردت الاستمتاع باللعب بجوار ميسي ومساعدته على الفوز".

وأتم "إنه أحد أساطير كرة القدم، إن لم يكن أسطورتها الأولى. أريد أن أستمتع بصحبته وأن أواصل الفوز معه".

وعاد ليونيل ميسي لتدريبات إنتر ميامي عقب نهاية مشواره مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم.

ووقع كاسيميرو على عقد حتى نهاية عام 2027 مع إمكانية التجديد ليونيو 2029.

ويحتل إنتر ميامي المركز الثاني برصيد 37 نقطة وبفارق نقتطين عن المتصدر ناشفيل.

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة كولومبوس كرو يوم 2 أغسطس المقبل.

إنتر ميامي كاسيميرو الدوري الأمريكي
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