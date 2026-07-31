إبراهيم حسن: تعاونا مع الرابطة لتقليل مباريات الدوري.. وقدمنا تصورا لتقليص عدد الأجانب

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 15:14

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - منتخب مصر

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر تقديم تصور لاتحاد الكرة لتقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري.

وقال مدير منتخب مصر لصحيفة البيان الإماراتية: "حسام حسن يتابع عددا من اللاعبين خارج الأهلي والزمالك، وخلال الفترة المقبلة سترون عناصر جديدة من أندية أخرى. سيكون هناك إحلال وتجديد بصورة تدريجية، ومن يثبت أنه قادر على منح المنتخب الإضافة سيحصل على فرصته".

وطالب "أتمنى أن يبتعد الجمهور عن الانتماءات للأندية، لأننا في المنتخب لا ننظر إلى قمصان الأندية، وإنما نختار اللاعب القادر على تحقيق النجاح معنا، فلا مصلحة لنا سوى تحقيق أفضل النتائج للمنتخب".

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وأضاف "منذ تولينا المسؤولية كان هدفنا أن يبدأ الدوري وينتهي في مواعيد ثابتة، مثل الدوريات الأوروبية والعربية، لأن لاعبي الأهلي والزمالك كانوا لسنوات لا يحصلون على أي راحة، بسبب تداخل البطولات".

وأوضح "تعاونا مع رابطة الأندية لوضع نظام جديد للمسابقة يقلل عدد المباريات، وهو ما أسهم في إنهاء الموسم في مايو، ومنح اللاعبين فترة راحة وإعداد مناسبة قبل انطلاق الموسم الجديد، كما أن المنافسة استمرت حتى الجولة الأخيرة في الموسم الماضي، ولم يحسم اللقب إلا في الأسبوع الأخير، وهو ما يؤكد نجاح النظام الحالي".

وكشف "خطتنا أن يعود الدوري إلى 18 ناديا، مع تقليل عدد اللاعبين الأجانب تدريجيا، حتى نتيح فرصة أكبر للاعب المصري، لأننا بدأنا نعاني نقصا في بعض المراكز، مثل الظهيرين الأيمن والأيسر ورأس الحربة، بسبب الاعتماد الكبير على اللاعبين الأجانب".

وأتم "هذا الأمر يؤثر في مستوى المنتخبات، ولذلك قدمنا تصورا إلى اتحاد الكرة يهدف إلى تقليل عدد اللاعبين الأجانب تدريجيا، بما يمنح اللاعب المصري فرصا أكبر للمشاركة والتطور، ويعزز جودة العناصر المحلية".

وتنص لوائح الدوري المصري على تواجد 5 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق خلال المباراة.

أعلن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري موافقة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد التعاقد مع حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، في وقت سابق.

وسبق أن كشف حسام حسن رغبته في تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري لمنح الفرصة للاعبين المحليين والشباب.

يذكر أن موسم 20206-27 سيضم 20 ناديا، ستقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد

سيتم تقسيم الفرق في المرحلة النهائية إلى مجموعتين، الأولى تضم 6 فرق للمنافسة على اللقب، والثانية تضم 14 فريقا للمنافسة على تفادي الهبوط.

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