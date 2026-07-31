بقرار: هدفي التواجد على منصات التتويج مع الأهلي

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 14:31

كتب : FilGoal

منصف بقرار - الأهلي

كشف الجزائري منصف بقرار لاعب الأهلي الجديد عن أهدافه مع النادي عقب انضمامه.

منصف بقرار

النادي : الأهلي

الأهلي

وانضم بقرار قادما من دينامو زغرب الكرواتي بعقد يمتد لـ 3 مواسم. (طالع التفاصيل)

وقال لاعب الأهلي الجديد عبر موقع الأهلي: "سعيد بالانضمام للأهلي أكثر نادي متوج بالألقاب، نادي القرن في إفريقيا والذي يتواجد في كأس العالم للأندية بشكل دائم".

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وأضاف "لم أتردد في ارتداء قميص الأهلي، ولدي ثقة كبيرة في النادي ومسؤوليه وجماهيره العظيمة، ومعا سنحقق الكثير من الألقاب".

وأتم "الأهلي يعني التاريخ، وهو الماضي والحاضر والمستقبل، وهدفي أن نكون دائما على منصات التتويج".

ذكرت تقارير كرواتية أن الصفقة بلغت 3 ملايين يورو كقيمة أساسية، مع إمكانية ارتفاعها إلى 4 ملايين يورو عبر الحوافز.

ويأتي ذلك إلى جانب حصول النادي الكرواتي على 10% من قيمة إعادة البيع مستقبلا.

وبات بقرار الصفقة الرابعة للأهلي هذا الصيف بعد كل من: علي محمود وأقطاي عبد الله ثنائي إنبي، والمغربي سفيان بنجديدة القادم من المغرب الفاسي.

وشارك المهاجم الجزائري في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 7 أهداف.

منصف بقرار الأهلي
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