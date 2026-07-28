الأهلي يتعاقد مع منصف بقرار

أتم النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بقرار.

وانضم بقرار إلى الأهلي قادما من دينامو زغرب الكرواتي.

وأعلن الأهلي اليوم الثلاثاء ضم منصف بقرار بشكل رسمي لمدة 3 سنوات.

واجتاز منصف بقرار الكشف الطبي بنجاح ووقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي.

وكان بقرار قد انضم إلى دينامو زغرب في صيف العام الماضي قادما من نيويورك سيتي، ووقع عقدا يمتد حتى 2028.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن إتمام الأهلي الاتفاق مع دينامو زغرب بشأن ضم بقرار. (طالع التفاصيل)

فيما ذكرت تقارير كرواتية أن الصفقة بلغت 3 ملايين يورو كقيمة أساسية، مع إمكانية ارتفاعها إلى 4 ملايين يورو عبر الحوافز.

ويأتي ذلك إلى جانب حصول النادي الكرواتي على 10% من قيمة إعادة البيع مستقبلا.

وبات بقرار الصفقة الرابعة للأهلي هذا الصيف بعد كل من: علي محمود وأقطاي عبد الله ثنائي إنبي، والمغربي سفيان بنجديدة القادم من المغرب الفاسي.

وشارك المهاجم الجزائري في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 7 أهداف.