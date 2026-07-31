سكاي: بورنموث يتوصل لاتفاق مع بنفيكا لضم أنطونيو سيلفا

سكاي: نيوكاسل يحسم التعاقد مع يايسله لخلافة إيدي هاو

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جريليش يرد على سبب استبعاده من جولة مانشستر سيتي.. وماريسكا يحسم موقفه