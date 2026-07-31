سكاي: بورنموث يتوصل لاتفاق مع بنفيكا لضم أنطونيو سيلفا

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 12:58

كتب : FilGoal

أنطونيو سيلفا - بنفيكا

بنفيكا بورنموث أنطونيو سيلفا
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