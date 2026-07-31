"أمور شخصية".. سبب تأخر وصول فوزينيا للانضمام لـ كولو كولو التشيلي

أوضح خايمي بيزارو مسؤول نادي كولو كولو سبب تأخر وصول فوزينيا حارس كاب فيردي إلى تشيلي للانضمام للفريق.

فوزينيا النادي : لاعب حر كولو كولو

وربطت بعض التقارير تفكير اللاعب في خوض تجربة أخرى رغم توصله لاتفاق لارتداء قميص بطل تشيلي.

وقال خايمي بيزارو مسؤول نادي كولو كولو في تصريحات لوسائل إعلام محلية نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "نحن على اتصال مع وكيل فوزينيا خلال الساعات القليلة الماضية. طلب ​​بعض الوقت الإضافي لحل عدة أمور شخصية، ووافقنا على منحه الفرصة للتعامل مع تلك الأمور".

وأضاف "من المحتمل أن نحصل على مزيد من المعلومات حول خط سير رحلته في الساعات القليلة المقبلة".

وتابع "كان في كاب فيردي ثم سافر إلى لشبونة، حيث أكمل بعض الأعمال الورقية وتعامل مع أمور أخرى".

وكان من المنتظر أن يصل حارس كاب فيردي مساء الخميس إلى تشيلي لكن رحلته تأجلت للمرة الثانية.

من جانبه صرّح برناردو فاسكونسيلوس وكيل فوزينيا لمحطة كوبراتيفا التشيلية في تصريحات نقلتها موندو ديبورتيفو أيضا: "مشكلة شخصية في اللحظة الأخيرة تتسبب في تأخر سفر فوزينيا لتشيلي. يحتاج إلى بضعة أيام لحل المشكلة. وبمجرد حلها، سيكون جاهزاً للسفر إلى تشيلي".

وشدد الوكيل أن اللاعب "لديه اتفاق" مع نادي كولو كولو وأن "لديه الآن مشكلة في اللحظة الأخيرة يحتاج إلى حلها".

وسينضم الحارس المخضرم إلى النادي التشيلي في صفقة انتقال حر.

وقال أنيبال موسى رئيس نادي كولو كولو التشيلي في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: "فوزينيا سيصبح لاعبا لـ كولو كولو، وسيصل تشيلي خلال أيام، وسيجري الكشف الطبي وسيتم تقديمه في ملعب مونيمونتال".

كما نشر النادي صورة تعلن اقتراب حارس كاب فيردي من الانضمام لصفوفه.

وسيصبح فوزينيا ثامن لاعب إفريقي يشارك في المسابقات التشيلية المحلية تاريخيا.

وسبق فوزينيا كل من الكاميروني أنتوني هيلا والنيجيري إكسيل أوجودوه والكاميروني لوك بيسالا والكاميروني فرانسيس ميسي والموريتاني دودو توريه والنيجيري فيليكس أبوتشي والإيفواري فرانك أهولي.

وتألق فوزينيا في كأس العالم بقميص كاب فيردي وقاد منتخب بلاده إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وسينضم الحارس البالغ 40 عاما إلى كولو كولو في وقت ارتبط فيه اسمه أيضا بالانضمام إنتر ميامي.

𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐁𝐄𝐌-𝐕𝐈𝐍𝐃𝐎 Te esperamos en el Estadio Monumental 🏟⚪️⚫️#VamosCacique pic.twitter.com/ymqPvFTYGS — Colo-Colo (@ColoColo) July 25, 2026

وجاءت تجربة فوزينيا الأخيرة مع تشافيس البرتغالي والتي امتدت لموسمين.

وارتفع عدد المتابعين للحارس البالغ 40 عاما ليقترب من 29 مليون متابع على موقع "إنستجرام" بعدما بدأ البطولة وهو يمتلك 50 ألف متابع فقط.

وحصل فوزينيا على دعم كبير خلال مشواره في كأس العالم جماهيريا وكان من أكثر المستفيدين من حمى السوشيال ميديا. (طالع التفاصيل)

وتأهل منتخب كاب فيردي من دور المجموعات لأول مرة في تاريخه بعد تحقيق 3 تعادلات واحتلال المركز الثاني خلف إسبانيا، لكن توقف المشوار في دور الـ 32.

ويتصدر كولو كولو ترتيب الدوري التشيلي برصيد 39 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه عقب انقضاء 16 جولة.