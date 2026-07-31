عُرف السبب.. تقرير يكشف سبب اختفاء باندا لاعب ليتشي

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 11:37

كتب : FilGoal

لاميك باندا - ليتشي

عُرف سر اختفاء لاميك باندا لاعب ليتشي الإيطالي.

لاميك باندا

النادي : ليتشي

ليتشي

ونشر اللاعب صورتين له عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام" وهو يتدرب بشكل فردي أمس الخميس.

ويأتي ذلك بعدما أوضح مسؤولي النادي إنهم لم يستطيعوا التواصل مع اللاعب في ظل تأخره عن العودة مع الفريق للمشاركة منذ 12 يوليو الجاري في الفترة التحضيرية للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

وأوضح مصدر مقرب اللاعب لموقع bolanews الزامبي سبب الاختفاء: "باندا غير راضٍ عن طريقة التعامل مع عقده. عمل معهم لكنهم لم يعاملوه معاملة حسنة. جددوا عقده دون موافقته، ولم يتم إخطاره بأي شيء. إنه غير راضٍ".

قصة لاميك باندا على إنستغرام، 30 يوليو 2026.

وأضاف "هناك شعور بأن النادي يستغل عدم قدرته على قراءة اللغة الإيطالية؛ أجبروه على التوقيع على ورقة مكتوبة باللغة الإيطالية لم يفهمها."

وأتم "لم يدفعوا له راتبه لمدة شهر، ولا مكافآت فوزه. وهو يدفع إيجار منزله في إيطاليا، وهو يشعر بالإحباط ويشعر بأنه يستحق معاملة أفضل".

وفعّل النادي الإيطالي بند تجديد موسم إضافي في عقد اللاعب حتى صيف 2027، دون موافقة اللاعب.

وأشار تقرير صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن الفتح السعودي قدما عرضا ضخما للاعب، وفي ظل غيابه حوّل النادي السعودي اهتمامه للاعبين آخرين.

صاحب الـ 25 عاما انضم لليتشي في 2022 وخاض 104 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالها 9 أهداف وصنع 10.

وساهم باندا الموسم الماضي في بقاء فريقه في الدوري الإيطالي وتفادي الهبوط بتسجيل 5 أهداف وصناعة 4 في 32 مباراة بالدوري الإيطالي.

ويستعد ليتشي لانطلاق الموسم الجديد بمواجهة باليرمو في دور الـ 64 من كأس إيطاليا منتصف أغسطس المقبل.

ليتشي لاميك باندا
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