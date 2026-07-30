"ما يحدث غير طبيعي".. لغز اختفاء لاميك باندا لاعب ليتشي

لا يزال لغز اختفاء الزامبي لاميك باندا عن تدريبات فريق ليتشي الإيطالي غير معروف الأسباب.

لاميك باندا النادي : ليتشي ليتشي

ولم يستطع النادي التواصل مع اللاعب في ظل تأخره عن العودة مع الفريق للمشاركة منذ 12 يوليو الجاري في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وقال ستيفانو ترينشيرا المدير الرياضي لـ ليشتي الإيطالي في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية: "لم نتلق أي أخبار عن لاميك باندا لاعبنا منذ أسبوعين، ولا من وكلائه. بدأنا نخشى أن يكون قد حدث له شيء لا علاقة له بكرة القدم".

وأضاف "بدأت أعتقد أن وراء هذا الوضع ليس استراتيجية للحصول على شيء من ليتشي، بل ربما توجد بعض المشاكل الشخصية. للأسف، بدأنا نحن أيضا نفكر بهذه الطريقة، لأن ما يحدث غير طبيعي للغاية".

ومن جانبه قال سافيريو دامياني رئيس النادي: "لم أواجه موقفا كهذا طوال 11 عاما. اختفى اللاعب تماما. لا أعرف دوافع هذا التصرف، وآمل ألا تكون هناك مشاكل أخرى أكثر خطورة نجهلها".

وأشار تقرير الصحيفة الإيطالية إلى أن الفتح السعودي قدما عرضا ضخما للاعب، وفي ظل غيابه حوّل النادي السعودي اهتمامه للاعبين آخرين.

وقلل نادي ليتشي في بداية الأمر من شأن الموقف، وكشف أن اللاعب يمر بمشاكل إدارية تتعلق بجواز سفره مما يمنعه من مغادرة بلاده، ولاحقا نشر اللاعب مقطعا وهو يلعب كرة قدم مع زملائه ثم تم حذف ولم يستطع النادي التوصل للاعب حتى الآن.

وانقطعت أخبار اللاعب يوم 23 يوليو الجاري عندما شوهد آخر مرة مع زوجته في مطار لوساكا بزامبيا.

صاحب الـ 25 عاما انضم لليتشي في 2022 وخاض 104 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالها 9 أهداف وصنع 10.

وساهم باندا الموسم الماضي في بقاء فريقه في الدوري الإيطالي وتفادي الهبوط بتسجيل 5 أهداف وصناعة 4 في 32 مباراة بالدوري الإيطالي.

ويستعد ليتشي لانطلاق الموسم الجديد بمواجهة باليرمو في دور الـ 64 من كأس إيطاليا منتصف أغسطس المقبل.